Эдегор: «Арсенал» вернется еще сильнее и будет стремиться выиграть все в следующем сезоне»

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор прокомментировал итоги сезона для «канониров».

Лондонский клуб набрал 89 очков и стал серебряным призером АПЛ.

«Думаю, сейчас мы все немного разочарованы. Мы так долго боролись и были так близки к победе. Но в то же время я так горжусь ребятами, всеми в клубе, болельщиками. Я горжусь прогрессом, которого мы достигли.

Когда я только пришел сюда и то, что я вижу сейчас — это большая разница. Мы изменили клуб. Думаю, теперь вы все нам верите.

Мы на хорошей волне, мы были ближе, чем в прошлом году. Теперь нам нужно использовать этот перерыв, чтобы вернуться еще сильнее в следующем году. Мы будем стремиться выиграть все», — цитирует Эдегора Goal.

25-летний норвежец провел в этом сезоне 35 матчей в АПЛ, забил 8 голов и сделал 10 результативных передач.