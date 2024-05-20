Защитник «Арсенала» Салиба отыграл каждую минуту в этом сезоне АПЛ — это рекорд турнира

Защитник «Арсенала» Вильям Салиба установил рекорд АПЛ.

23-летний француз принял участие во всех 38 матчах сезона, не пропустив ни одной минуты. Таким образом, суммарное количество проведенного времени составило 3420 минут.

Ранее такого же результата добивался защитник «Арсенала» Ли Диксон в сезоне-1989/90 — до основания АПЛ в 1992-м.

Салиба провел в этом сезоне 50 матчей за лондонский клуб во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.