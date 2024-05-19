Холанн стал лучшим бомбардиром АПЛ второй сезон подряд

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн стал лучшим бомбардиром АПЛ по итогам сезона-2023/24.

23-летний норвежец записал на свой счет 27 голов в 31 матче чемпионата Англии. Второе место в списке занял полузащитник «Челси» Коул Палмер с 22 голами в сезоне, третье — форвард «Ньюкасла» Александер Исак (17 голов).

Холанн становится лучшим бомбардиром АПЛ второй раз подряд. В сезоне-2022/23 он отметился 36 забитыми мячами.

В воскресенье, 19 мая, «Манчестер Сити» одержал домашнюю победу над «Вест Хэмом» (3:1) в заключительном 38-м туре чемпионата Англии. «Горожане» набрали 91 очко и заняли первое место в АПЛ в этом сезоне.