Селюк о Клоппе: «Жаль, что такой специалист покидает «Ливерпуль». Очень хороший тренер»

Агент Дмитрий Селюк поделился мнением об уходе Юргена Клоппа с поста главного тренера «Ливерпуля» по окончании сезона-2023/24.

«Жаль, что такой специалист покидает «Ливерпуль». Очень хороший тренер. Я уверен, что Клопп пойдет в не менее авторитетный клуб. Клопп, когда пришел в «Ливерпуль», оказался практически единственным, кто мог дать бой Гвардиоле. Если рассматривать его карьеру в Англии с точки зрения их противостояния, то оно дало толчок обоим. В конкуренции между собой их команды давали результат», — цитирует Селюка Legalbet.

Клопп возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015 года. Под его руководством команда стала чемпионом Англии, а также обладателем Лиги чемпионов. Кроме того, «Ливерпуль» дважды завоевывал Кубок английской лиги и становился победителем Кубка страны.