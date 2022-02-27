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Абрамович отказался от руководства «Челси». Что это значит

Владелец «Челси» Роман Абрамович передал управление клубом попечителям благотворительного фонда
Дмитрий Гирин
Заместитель шефа отдела футбола
Роман Абрамович.
Фото Getty Images
Российский бизнесмен считает, что попечители благотворительного фонда справятся с этой задачей лучше.

В субботу вечером владелец «Челси» Роман Абрамович выпустил официальное заявление, в котором сообщил, что передал управление синими попечителям благотворительного фонда клуба.

«Во время моего почти 20-летнего владения ФК «Челси» я всегда рассматривал себя как хранителя клуба, чья работа заключается в обеспечении того, чтобы мы были настолько успешными, насколько можем быть сегодня, строили фундамент для будущего, а также играли положительную роль в нашем сообществе.

Я всегда принимал решения, исходя из интересов клуба и по-прежнему привержен этим ценностям. Вот почему сегодня передаю попечителям благотворительного фонда «Челси» руководство и заботу о футбольном клубе.

Считаю, что в настоящее время они находятся в лучшем положении, чтобы заботиться об интересах клуба, игроков, персонала и болельщиков», — говорится в заявлении 55-летнего бизнесмена.

Благотворительный фонд «Челси» возглавляет председатель правления клуба Брюс Бак. Другими попечителями являются менеджер женской команды Эмма Хейс, Пиара Повар, Пол Рамос, Джон Девайн и председатель Британской олимпийской ассоциации и бывший министр спорта Хью Робертсон.

В последние несколько дней Абрамович стал объектом пристального внимания в Англии из-за ситуации на Украине. В частности, в четверг депутат парламента Великобритании от лейбористкой партии Крис Брайант выступил с предложением о конфискации имущества Абрамовича и запрете ему владеть «Челси». А в пятницу главный тренер синих Томас Тухель заявил, что «слишком много неясностей вокруг ситуации в нашем клубе».

В 2018 году Абрамович отозвал свое заявление на получение новой британской визы для инвесторов на фоне ухудшения отношений между Великобританией и Россией. В ноябре 2021-го он впервые за три года посетил домашний матч «Челси» на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Заявление Абрамовича было выпущено накануне финала Кубка лиги, в котором синие должны сыграть с «Ливерпулем», и, судя по всему, имело целью успокоить ситуацию.

После выхода пресс-релиза многие решили, что Абрамович покидает «Челси» и больше не является владельцем клуба, однако формулировки, использованные в заявлении, об этом не говорят. Фраза «передаю руководство и заботу» оставляет множество вариантов для толкования.

 
29&nbsp;мая. Порту. Роман Абрамович (справа) и&nbsp;Томас Тухель после победы в&nbsp;финале Лиги чемпионов. Абрамович впервые встретился с Тухелем, празднование «Челси» и грусть «Ман Сити»

Что касается футбольных вопросов, таких как трансферы, продление контрактов и так далее, то ими, по данным BBC, The Guardian и The Telegraph, по-прежнему будут заниматься директор «Челси» Марина Грановская и технический директор Петр Чех.

Напомним, что Абрамович приобрел «Челси» летом 2003 года за 140 миллионов фунтов, расплатился с долгами лондонцев и за прошедшие без малого 20 лет сделал синих одним из самых успешных клубов Англии и Европы. Достаточно сказать, что за этот отрезок «Челси» выиграл на 10 трофеев больше, чем в предыдущие 98 лет — 21 титул против 11.

После покупки российским бизнесменом команда пять раз становилась чемпионом Англии, выиграла пять Кубков страны, три Кубка лиги и два Суперкубка Англии. «Челси» дважды побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы, взял один Суперкубок УЕФА и победил в одном клубном чемпионате мира. То есть все возможные трофеи, которые разыгрывались за этот период времени — лондонцы собрали при Абрамовиче полную коллекцию титулов.

 
Роман Абрамович. Абрамович снова отказался продавать «Челси». На этот раз американцу

Успех к «Челси» пришел очень быстро — уже на второй сезон при Абрамовиче синие под руководством Жозе Моуринью выиграли чемпионат Англии. Для сравнения, «Манчестер Сити» эпохи арабских шейхов ждал первого трофея на год дольше, и это был Кубок страны.

При этом с 1905 по 2003 год «Челси» выиграл один чемпионат, три Кубка Англии, два Кубка лиги, два Суперкубка Англии, два Кубка Кубков и один Суперкубок УЕФА.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. Кубок лиги
Челси
Ливерпуль

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
ЦСКА 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
Футбол
ФК Челси
Роман Абрамович
8
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 27 21 3 3 64-17 66
2
 Ливерпуль 26 18 6 2 70-20 60
3
 Челси 25 14 8 3 49-18 50
4
 МЮ 27 13 8 6 44-34 47
5
 Арсенал 24 14 3 7 38-27 45
6
 Тоттенхэм 25 13 3 9 35-32 42
7
 Вест Хэм 26 12 6 8 45-34 42
8
 Вулверхэмптон 25 12 4 9 24-20 40
9
 Саутгемптон 26 8 11 7 34-37 35
10
 Брайтон 26 7 12 7 25-30 33
11
 Астон Вилла 25 9 3 13 33-37 30
12
 Кр. Пэлас 27 6 12 9 37-38 30
13
 Лестер 23 7 6 10 37-43 27
14
 Ньюкасл 25 5 10 10 28-45 25
15
 Брентфорд 27 6 6 15 27-44 24
16
 Лидс 26 5 8 13 29-60 23
17
 Эвертон 24 6 4 14 28-41 22
18
 Бернли 24 3 12 9 22-30 21
19
 Уотфорд 26 5 4 17 25-47 19
20
 Норвич 26 4 5 17 15-55 17
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25.02 23:00
Саутгемптон – Норвич
 2 : 0
26.02 15:30
Лидс – Тоттенхэм
 0 : 4
26.02 18:00
Брентфорд – Ньюкасл
 0 : 2
26.02 18:00
Кр. Пэлас – Бернли
 1 : 1
26.02 18:00
МЮ – Уотфорд
 0 : 0
26.02 18:30
Брайтон – Астон Вилла
 0 : 2
26.02 20:30
Эвертон – Ман. Сити
 0 : 1
27.02 17:00
Вест Хэм – Вулверхэмптон
 - : -
16.03 23:15
Арсенал – Ливерпуль
 - : -
31.05 00:00
Челси – Лестер
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 19
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
Садио Мане

Садио Мане

Ливерпуль

 11
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 8
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 6
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 22 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 13 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 14 1 5
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