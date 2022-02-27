Абрамович отказался от руководства «Челси». Что это значит

Российский бизнесмен считает, что попечители благотворительного фонда справятся с этой задачей лучше.

В субботу вечером владелец «Челси» Роман Абрамович выпустил официальное заявление, в котором сообщил, что передал управление синими попечителям благотворительного фонда клуба.

«Во время моего почти 20-летнего владения ФК «Челси» я всегда рассматривал себя как хранителя клуба, чья работа заключается в обеспечении того, чтобы мы были настолько успешными, насколько можем быть сегодня, строили фундамент для будущего, а также играли положительную роль в нашем сообществе.

Я всегда принимал решения, исходя из интересов клуба и по-прежнему привержен этим ценностям. Вот почему сегодня передаю попечителям благотворительного фонда «Челси» руководство и заботу о футбольном клубе.

Считаю, что в настоящее время они находятся в лучшем положении, чтобы заботиться об интересах клуба, игроков, персонала и болельщиков», — говорится в заявлении 55-летнего бизнесмена.

Благотворительный фонд «Челси» возглавляет председатель правления клуба Брюс Бак. Другими попечителями являются менеджер женской команды Эмма Хейс, Пиара Повар, Пол Рамос, Джон Девайн и председатель Британской олимпийской ассоциации и бывший министр спорта Хью Робертсон.

В последние несколько дней Абрамович стал объектом пристального внимания в Англии из-за ситуации на Украине. В частности, в четверг депутат парламента Великобритании от лейбористкой партии Крис Брайант выступил с предложением о конфискации имущества Абрамовича и запрете ему владеть «Челси». А в пятницу главный тренер синих Томас Тухель заявил, что «слишком много неясностей вокруг ситуации в нашем клубе».

В 2018 году Абрамович отозвал свое заявление на получение новой британской визы для инвесторов на фоне ухудшения отношений между Великобританией и Россией. В ноябре 2021-го он впервые за три года посетил домашний матч «Челси» на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Заявление Абрамовича было выпущено накануне финала Кубка лиги, в котором синие должны сыграть с «Ливерпулем», и, судя по всему, имело целью успокоить ситуацию.

После выхода пресс-релиза многие решили, что Абрамович покидает «Челси» и больше не является владельцем клуба, однако формулировки, использованные в заявлении, об этом не говорят. Фраза «передаю руководство и заботу» оставляет множество вариантов для толкования.

Что касается футбольных вопросов, таких как трансферы, продление контрактов и так далее, то ими, по данным BBC, The Guardian и The Telegraph, по-прежнему будут заниматься директор «Челси» Марина Грановская и технический директор Петр Чех.

Напомним, что Абрамович приобрел «Челси» летом 2003 года за 140 миллионов фунтов, расплатился с долгами лондонцев и за прошедшие без малого 20 лет сделал синих одним из самых успешных клубов Англии и Европы. Достаточно сказать, что за этот отрезок «Челси» выиграл на 10 трофеев больше, чем в предыдущие 98 лет — 21 титул против 11.

После покупки российским бизнесменом команда пять раз становилась чемпионом Англии, выиграла пять Кубков страны, три Кубка лиги и два Суперкубка Англии. «Челси» дважды побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы, взял один Суперкубок УЕФА и победил в одном клубном чемпионате мира. То есть все возможные трофеи, которые разыгрывались за этот период времени — лондонцы собрали при Абрамовиче полную коллекцию титулов.

Успех к «Челси» пришел очень быстро — уже на второй сезон при Абрамовиче синие под руководством Жозе Моуринью выиграли чемпионат Англии. Для сравнения, «Манчестер Сити» эпохи арабских шейхов ждал первого трофея на год дольше, и это был Кубок страны.

При этом с 1905 по 2003 год «Челси» выиграл один чемпионат, три Кубка Англии, два Кубка лиги, два Суперкубка Англии, два Кубка Кубков и один Суперкубок УЕФА.