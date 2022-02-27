Абрамович отказался от руководства «Челси». Что это значит
В субботу вечером владелец «Челси» Роман Абрамович выпустил официальное заявление, в котором сообщил, что передал управление синими попечителям благотворительного фонда клуба.
«Во время моего почти 20-летнего владения ФК «Челси» я всегда рассматривал себя как хранителя клуба, чья работа заключается в обеспечении того, чтобы мы были настолько успешными, насколько можем быть сегодня, строили фундамент для будущего, а также играли положительную роль в нашем сообществе.
Я всегда принимал решения, исходя из интересов клуба и по-прежнему привержен этим ценностям. Вот почему сегодня передаю попечителям благотворительного фонда «Челси» руководство и заботу о футбольном клубе.
Считаю, что в настоящее время они находятся в лучшем положении, чтобы заботиться об интересах клуба, игроков, персонала и болельщиков», — говорится в заявлении 55-летнего бизнесмена.
Благотворительный фонд «Челси» возглавляет председатель правления клуба Брюс Бак. Другими попечителями являются менеджер женской команды Эмма Хейс, Пиара Повар, Пол Рамос, Джон Девайн и председатель Британской олимпийской ассоциации и бывший министр спорта Хью Робертсон.
В последние несколько дней Абрамович стал объектом пристального внимания в Англии из-за ситуации на Украине. В частности, в четверг депутат парламента Великобритании от лейбористкой партии Крис Брайант выступил с предложением о конфискации имущества Абрамовича и запрете ему владеть «Челси». А в пятницу главный тренер синих Томас Тухель заявил, что «слишком много неясностей вокруг ситуации в нашем клубе».
В 2018 году Абрамович отозвал свое заявление на получение новой британской визы для инвесторов на фоне ухудшения отношений между Великобританией и Россией. В ноябре 2021-го он впервые за три года посетил домашний матч «Челси» на стадионе «Стэмфорд Бридж».
Заявление Абрамовича было выпущено накануне финала Кубка лиги, в котором синие должны сыграть с «Ливерпулем», и, судя по всему, имело целью успокоить ситуацию.
После выхода пресс-релиза многие решили, что Абрамович покидает «Челси» и больше не является владельцем клуба, однако формулировки, использованные в заявлении, об этом не говорят. Фраза «передаю руководство и заботу» оставляет множество вариантов для толкования.
Что касается футбольных вопросов, таких как трансферы, продление контрактов и так далее, то ими, по данным BBC, The Guardian и The Telegraph, по-прежнему будут заниматься директор «Челси» Марина Грановская и технический директор Петр Чех.
Напомним, что Абрамович приобрел «Челси» летом 2003 года за 140 миллионов фунтов, расплатился с долгами лондонцев и за прошедшие без малого 20 лет сделал синих одним из самых успешных клубов Англии и Европы. Достаточно сказать, что за этот отрезок «Челси» выиграл на 10 трофеев больше, чем в предыдущие 98 лет — 21 титул против 11.
После покупки российским бизнесменом команда пять раз становилась чемпионом Англии, выиграла пять Кубков страны, три Кубка лиги и два Суперкубка Англии. «Челси» дважды побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы, взял один Суперкубок УЕФА и победил в одном клубном чемпионате мира. То есть все возможные трофеи, которые разыгрывались за этот период времени — лондонцы собрали при Абрамовиче полную коллекцию титулов.
Успех к «Челси» пришел очень быстро — уже на второй сезон при Абрамовиче синие под руководством Жозе Моуринью выиграли чемпионат Англии. Для сравнения, «Манчестер Сити» эпохи арабских шейхов ждал первого трофея на год дольше, и это был Кубок страны.
При этом с 1905 по 2003 год «Челси» выиграл один чемпионат, три Кубка Англии, два Кубка лиги, два Суперкубка Англии, два Кубка Кубков и один Суперкубок УЕФА.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|27
|21
|3
|3
|64-17
|66
|
2
|Ливерпуль
|26
|18
|6
|2
|70-20
|60
|
3
|Челси
|25
|14
|8
|3
|49-18
|50
|
4
|МЮ
|27
|13
|8
|6
|44-34
|47
|
5
|Арсенал
|24
|14
|3
|7
|38-27
|45
|
6
|Тоттенхэм
|25
|13
|3
|9
|35-32
|42
|
7
|Вест Хэм
|26
|12
|6
|8
|45-34
|42
|
8
|Вулверхэмптон
|25
|12
|4
|9
|24-20
|40
|
9
|Саутгемптон
|26
|8
|11
|7
|34-37
|35
|
10
|Брайтон
|26
|7
|12
|7
|25-30
|33
|
11
|Астон Вилла
|25
|9
|3
|13
|33-37
|30
|
12
|Кр. Пэлас
|27
|6
|12
|9
|37-38
|30
|
13
|Лестер
|23
|7
|6
|10
|37-43
|27
|
14
|Ньюкасл
|25
|5
|10
|10
|28-45
|25
|
15
|Брентфорд
|27
|6
|6
|15
|27-44
|24
|
16
|Лидс
|26
|5
|8
|13
|29-60
|23
|
17
|Эвертон
|24
|6
|4
|14
|28-41
|22
|
18
|Бернли
|24
|3
|12
|9
|22-30
|21
|
19
|Уотфорд
|26
|5
|4
|17
|25-47
|19
|
20
|Норвич
|26
|4
|5
|17
|15-55
|17
|25.02
|23:00
|
Саутгемптон – Норвич
|2 : 0
|26.02
|15:30
|
Лидс – Тоттенхэм
|0 : 4
|26.02
|18:00
|
Брентфорд – Ньюкасл
|0 : 2
|26.02
|18:00
|
Кр. Пэлас – Бернли
|1 : 1
|26.02
|18:00
|
МЮ – Уотфорд
|0 : 0
|26.02
|18:30
|
Брайтон – Астон Вилла
|0 : 2
|26.02
|20:30
|
Эвертон – Ман. Сити
|0 : 1
|27.02
|17:00
|
Вест Хэм – Вулверхэмптон
|- : -
|16.03
|23:15
|
Арсенал – Ливерпуль
|- : -
|31.05
|00:00
|
Челси – Лестер
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|19
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|12
|
|
Садио Мане
Ливерпуль
|11
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|8
|
|
Эндрю Робертсон
Ливерпуль
|6
|
|
Габриэл Жезус
Манчестер Сити
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|22
|1
|3
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|13
|1
|5
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|14
|1
|5