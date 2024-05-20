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20 мая, 23:49

Слот прокомментировал решение сменить Клоппа в «Ливерпуле»

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Нидерландский специалист Арне Слот прокомментировал свой переход на пост главного тренера «Ливерпуля».

45-летний наставник вступит в должность с 1 июня после получения рабочей лицензии в Англии.

«Конечно, это непростое решение закрыть за собой дверь в клубе, где вы пережили так много замечательных моментов.

Но трудно игнорировать возможность стать главным тренером в АПЛ в одном из крупнейших клубов мира. Я благодарен «Фейеноорду» за их готовность сотрудничать.

Я получил огромное удовольствие от трех лет в этой команде. Тот факт, что за три года мы вышли в финал еврокубка и завоевали несколько трофеев, заставляет меня более чем гордиться. Я желаю «Фейеноорду» и всем, кто заботится об этом замечательном клубе, всего наилучшего в будущем», — приводит слова Слота пресс-служба «Фейеноорда».

Слот с 2021 года возглавлял «Фейеноорд». Под его руководством команда выиграла чемпионат и Кубок Нидерландов, а также выходила в финал Лиги конференций. Ранее голландец работал в «АЗ» и «Камбюре».

19 мая свой последний матч в качестве главного тренера «Ливерпуля» провел Юрген Клопп, который тренировал мерсисайдцев с осени 2015 года. Команда обыграла «Вулверхэмптон» (2:0) в 38-м туре АПЛ. «Ливерпуль» занял третье место в АПЛ по итогам сезона-2023/24.

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Фейеноорд
Арне Слот
Юрген Клопп
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«Ливерпуль» объявил о назначении Слота новым главным тренером команды
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 38 28 7 3 96-34 91
2
 Арсенал 38 28 5 5 91-29 89
3
 Ливерпуль 38 24 10 4 86-41 82
4
 Астон Вилла 38 20 8 10 76-61 68
5
 Тоттенхэм 38 20 6 12 74-61 66
6
 Челси 38 18 9 11 77-63 63
7
 Ньюкасл 38 18 6 14 85-62 60
8
 МЮ 38 18 6 14 57-58 60
9
 Вест Хэм 38 14 10 14 60-74 52
10
 Кр. Пэлас 38 13 10 15 57-58 49
11
 Брайтон 38 12 12 14 55-62 48
12
 Борнмут 38 13 9 16 54-67 48
13
 Фулхэм 38 13 8 17 55-61 47
14
 Вулверхэмптон 38 13 7 18 50-65 46
15
 Эвертон 38 13 9 16 40-51 42
16
 Брентфорд 38 10 9 19 56-65 39
17
 Нот. Форест 38 9 9 20 49-67 32
18
 Лутон Таун 38 6 8 24 52-85 26
19
 Бернли 38 5 9 24 41-78 24
20
 Шеффилд Юн. 38 3 7 28 35-104 16
Результаты / календарь
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38 тур
19.05 18:00
Арсенал – Эвертон
 2 : 1
19.05 18:00
Брентфорд – Ньюкасл
 2 : 4
19.05 18:00
Брайтон – МЮ
 0 : 2
19.05 18:00
Бернли – Нот. Форест
 1 : 2
19.05 18:00
Челси – Борнмут
 2 : 1
19.05 18:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
 5 : 0
19.05 18:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 2 : 0
19.05 18:00
Лутон Таун – Фулхэм
 2 : 4
19.05 18:00
Ман. Сити – Вест Хэм
 3 : 1
19.05 18:00
Шеффилд Юн. – Тоттенхэм
 0 : 3
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 27
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 22
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 21
П
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 13
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 11
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 28 1 9
Рис Джеймс

Рис Джеймс

Челси

 10 1 0
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон

 36 1 10
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