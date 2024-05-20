Грилиш: «Я могу играть лучше, но это сложно. Ни у кого нет такой ротации, как у «Манчестер Сити»

Вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш прокомментировал свою игру в этом сезоне АПЛ.

«Я был хорош временами. У меня высокие стандарты, поэтому я чувствую, что мог бы сыграть больше в некоторых матчах. У нас очень много хороших игроков, поэтому это сложно. Ни в одной команде мира нет такой ротации, как у нас, но в этом и есть вся прелесть.

В этом сезоне мне порой было трудно выходить на поле — я не стесняюсь говорить об этом, — и он [Пеп Гвардиола] всегда был рядом. Он блестящий тренер на поле, но он помогал мне и за его пределами», — сказал Грилиш после матча с «Вест Хэмом» (3:1).

В этом сезоне 28-летний нападающий провел 20 матчей в АПЛ, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.