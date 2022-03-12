«Челси» рисковал не доиграть сезон из-за санкций против Абрамовича. Что будет с клубом дальше?

Правительство Британии пошло навстречу синим.

Нечем заправить автобус

В четверг британское правительство объявило о введении санкций в отношении владельца «Челси» Романа Абрамовича. Уже третий день вокруг клуба ходит множество тревожных слухов, а его будущее по-прежнему неопределенно.

Вот порция последних новостей:

По информации The Athletic, из-за санкций оказались заморожены клубные кредитные карты, выданные одним из крупнейших британских банков (речь идет именно о картах, а не о банковских счетах). Это неприятно — из-за этого нет возможности, например, заправить бензином клубный автобус. Однако это временная мера, и в ближайшее время ситуация должна разрешиться. Продолжают сыпаться новости, что часть игроков намерена покинуть «Челси». Например, Ромелу Лукаку, как пишет La Gazzetta dello Sport, очень хочет обратно в «Интер» и даже готов пойти на существенное понижение зарплаты. В субботу руководство премьер-лиги дисквалифицировало Абрамовича с должности директора «Челси», а правительство Великобритании внесло поправки в лицензию, выданную клубу.

«Решение совета директоров АПЛ не влияет на способность «Челси» тренироваться и проводить матчи, как указано в условиях лицензии, выданной правительством, срок действия которой истекает 31 мая 2022 года», — говорится в официальном заявлении лиги.

Что касается поправок, которые внесло правительство во временную лицензию, выданную «Челси»:

— бюджет на проведение одного домашнего матча был увеличен с 500 до 900 тысяч фунтов;

— призовые деньги от АПЛ и УЕФА могут быть использованы для выплаты заработной платы;

— однако «разумные расходы на поездку» по-прежнему не могут превышать 20 тысяч фунтов. Но выездной матч с «Лиллем» в Лиге чемпионов, который должен состояться в среду, 16 марта, не находится под угрозой — путешествие во Францию было оплачено заранее.

Тревожное письмо

Реакция правительства Великобритании, которое немного ослабило изначальные условия и повысило бюджет на проведение домашних матчей, очевидно, стало ответом на письмо «Челси» в адрес кабинета министров. По информации The Telegraph, в письме клуб указал, что существует реальный риск не завершить сезон, если введенные ограничения останутся в силе.

Так, например, организация одного домашнего матча обходится клубу АПЛ минимум в 800 тысяч фунтов. То есть при установленном бюджете в 500 тысяч «Челси» не смог бы позволить себе необходимое количество охраны и стюардов на «Стэмфорд Бридж». Не было бы достаточных возможностей и для организации кейтеринга. По этой причине клубу пришлось бы закрыть отдельные сектора стадиона.

Вопросы возникли бы уже 13 марта на домашнем матче с «Ньюкаслом». Однако оперативная реакция британского правительства, которое пошло на некоторые послабления, позволит решить хотя бы эту проблему.

Что дальше

Что касается будущего «Челси», то тут по-прежнему все туманно, хотя и появились маленькие поводы для оптимизма. По информации The Athletic, правительство Великобритании разрешило возобновить процесс продажи «Челси», который начался еще на прошлой неделе после официального заявления Абрамовича, но был поставлен на паузу из-за наложенных на российского бизнесмена санкций. Переговорный процесс между правительством и американским банком Raine, который занимается продажей «Челси», должен возобновиться. С большой долей вероятности сделка может быть согласована в ближайшие 4-6 недель.

По информации The Guardian, британские власти заинтересованы в том, чтобы процесс продажи клуба завершился к 31 мая — дню, когда истекает срок действия специальной лицензии. Как пишет журналист Дэвид Хитнер, там хотят убрать Абрамовича, но не хотят жестко бить по самому клубу, поскольку считают его большим и культурно значимым для страны брендом. В этом же заинтересованы и боссы АПЛ — там не хотят хаоса, который может сильно ударить по имиджу лиги.

Помимо тех, кто уже высказывал заинтересованность в покупке «Челси» ранее, о желании приобрести клуб, по информации Goal.com, заявил консорциум из Саудовской Аравии, который уже связался с Raine. При этом официальных предложений по покупке «Челси» пока не поступало.