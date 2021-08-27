«Вау! Какой трансфер». Линекер поделился эмоциями от перехода Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Бывший форвард сборной Англии, известный комментатор и эксперт Гари Линекер высказался о переходе нападающего Криштиану Роналду из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед».

«Срочные новости: Роналду возвращается в «Манчестер Юнайтед». Вау! Просто вау. Какой трансфер. Какое трансферное окно для «МЮ». Возвращение домой. Обожаю это», — написал Линекер в Twitter.

Breaking news: @Cristiano is going back to @ManUtd. Wow! Just Wow. What a signing. What a transfer window for United. What a home coming. Love it. — Gary Lineker ? (@GaryLineker) August 27, 2021

27 августа «Манчестер Юнайтед» объявил о договоренности о трансфсере 36-летнего португальца. Футболист подпишет контракт после получения визы и прохождения медицинского обследования.

Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе команды он трижды выигрывал АПЛ, побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке Европы, клубном чемпионате мира и Кубке Англии.