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«Вау! Какой трансфер». Линекер поделился эмоциями от перехода Роналду в «Манчестер Юнайтед»

20:02
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Бывший форвард сборной Англии, известный комментатор и эксперт Гари Линекер высказался о переходе нападающего Криштиану Роналду из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед».

«Срочные новости: Роналду возвращается в «Манчестер Юнайтед». Вау! Просто вау. Какой трансфер. Какое трансферное окно для «МЮ». Возвращение домой. Обожаю это», — написал Линекер в Twitter.

27 августа «Манчестер Юнайтед» объявил о договоренности о трансфсере 36-летнего португальца. Футболист подпишет контракт после получения визы и прохождения медицинского обследования.

Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе команды он трижды выигрывал АПЛ, побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке Европы, клубном чемпионате мира и Кубке Англии.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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