Почеттино отреагировал на разговоры о его отставке: «Хватит слухов. У меня еще год по контракту»

Главного тренера «Челси» Маурисио Почеттино возмутил вопрос о возможной отставке из английского клуба. Специалист обратился к СМИ с просьбой не распространять подобные слухи.

«Хватит слухов. Если у меня еще один год по контракту и никто ничего не говорит, [я] полагаю, что останусь здесь. [Это изменится] только если мы закончим сезон и кто-то скажет мне: «Чао». Потому что на данный момент мы ничего не знаем. Я полагаю, что у меня есть еще один год по контракту и что я останусь здесь. Вы должны спросить у клуба, хотят ли они, чтобы я продолжал работать или нет, а не писать бессмысленные вещи», — цитирует Почеттино ESPN.

Почеттино возглавляет «Челси» с 2023 года. На данный момент синие занимают 8-е место в турнирной таблице АПЛ с 51 очком.

Ранее аргентинский специалист работал в таких командах, как «ПСЖ», «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Эспаньол».