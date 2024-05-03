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Сегодня, 16:56

Почеттино отреагировал на разговоры о его отставке: «Хватит слухов. У меня еще год по контракту»

Алина Савинова
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Главного тренера «Челси» Маурисио Почеттино возмутил вопрос о возможной отставке из английского клуба. Специалист обратился к СМИ с просьбой не распространять подобные слухи.

«Хватит слухов. Если у меня еще один год по контракту и никто ничего не говорит, [я] полагаю, что останусь здесь. [Это изменится] только если мы закончим сезон и кто-то скажет мне: «Чао». Потому что на данный момент мы ничего не знаем. Я полагаю, что у меня есть еще один год по контракту и что я останусь здесь. Вы должны спросить у клуба, хотят ли они, чтобы я продолжал работать или нет, а не писать бессмысленные вещи», — цитирует Почеттино ESPN.

Почеттино возглавляет «Челси» с 2023 года. На данный момент синие занимают 8-е место в турнирной таблице АПЛ с 51 очком.

Ранее аргентинский специалист работал в таких командах, как «ПСЖ», «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Эспаньол».

Источник: https://www.espn.com/soccer/story/_/id/40074082/chelsea-pochettino-calls-stupid-exit-rumours-stop
Маурисио Почеттино
Футбол
ФК Челси
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 35 25 5 5 85-28 80
2
 Ман. Сити 34 24 7 3 82-32 79
3
 Ливерпуль 35 22 9 4 77-36 75
4
 Астон Вилла 35 20 7 8 73-52 67
5
 Тоттенхэм 34 18 6 10 67-54 60
6
 МЮ 34 16 6 12 52-51 54
7
 Ньюкасл 34 16 5 13 74-55 53
8
 Челси 34 14 9 11 65-59 51
9
 Вест Хэм 35 13 10 12 56-65 49
10
 Борнмут 35 13 9 13 52-60 48
11
 Вулверхэмптон 35 13 7 15 48-55 46
12
 Брайтон 34 11 11 12 52-57 44
13
 Фулхэм 35 12 7 16 51-55 43
14
 Кр. Пэлас 35 10 10 15 45-57 40
15
 Эвертон 35 12 8 15 37-48 38
16
 Брентфорд 35 9 8 18 52-60 35
17
 Нот. Форест 35 7 9 19 42-62 26
18
 Лутон Таун 35 6 7 22 48-77 25
19
 Бернли 35 5 9 21 38-70 24
20
 Шеффилд Юн. 35 3 7 25 34-97 16
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3.05 22:00
Лутон Таун – Эвертон
 - : -
4.05 14:30
Арсенал – Борнмут
 - : -
4.05 17:00
Брентфорд – Фулхэм
 - : -
4.05 17:00
Бернли – Ньюкасл
 - : -
4.05 17:00
Шеффилд Юн. – Нот. Форест
 - : -
4.05 19:30
Ман. Сити – Вулверхэмптон
 - : -
5.05 16:00
Брайтон – Астон Вилла
 - : -
5.05 16:00
Челси – Вест Хэм
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Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 20
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 19
П
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 12
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 26 1 8
Родри

Родри

Манчестер Сити

 30 1 8
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
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