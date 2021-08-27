Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Криштиану Роналду

18:52
Криштиану Роналду. Фото AFP
Криштиану Роналду. Фото AFP
Теги:

Нападающий Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед», сообщает сайт клуба.

«Манчестер Юнайтед» достиг договоренности с «Ювентусом» о трансфсере 36-летнего португальца. Футболист подпишет контракт после получения визы и прохождения медицинского обследования.

Предполагается, что контракт будет заключен до июня 2023 года.

Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 годы, перебравшись туда из родного лиссабонского «Спортинга». В составе «МЮ» он провел в АПЛ 196 матчей, забив в них 84 мяча, трижды выиграв АПЛ и по разу Лигу чемпионов, Суперкубок Европы, клубный чемпионат мира и Кубок Англии, а также дважды Кубок английской лиги.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
«Он стиснул мое бедро и сказал: «Тебе все равно никто не поверит». Как тренер насиловал 13-летнюю фигуристку
«Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Криштиану Роналду
На евровесну в Лиге Европы у «Спартака» и «Локомотива» шансов почти нет. Зато увидим в Москве много крутых команд
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
2
Офсайд