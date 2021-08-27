«Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Криштиану Роналду
18:52
Нападающий Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед», сообщает сайт клуба.
«Манчестер Юнайтед» достиг договоренности с «Ювентусом» о трансфсере 36-летнего португальца. Футболист подпишет контракт после получения визы и прохождения медицинского обследования.
Предполагается, что контракт будет заключен до июня 2023 года.
Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 годы, перебравшись туда из родного лиссабонского «Спортинга». В составе «МЮ» он провел в АПЛ 196 матчей, забив в них 84 мяча, трижды выиграв АПЛ и по разу Лигу чемпионов, Суперкубок Европы, клубный чемпионат мира и Кубок Англии, а также дважды Кубок английской лиги.
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