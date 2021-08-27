Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал возвращение Криштиану Роналду в Англию.

«Нет, это не было для меня удивительной новостью. Я надеялся, что он будет за «Металлист» Королев выступать. Там очень амбициозный генеральный директор, который является моим другом. Тогда бы пришлось продать не только весь Королев, но и всю московскую область или сдать в аренду. Знаете, я тот счастливый человек, которому все равно, где играет Криштиану: «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» или «Ювентус». Он огромный молодец, но мне кажется, что он стоит таких денег, что сейчас от него все бегали как от чумы. Пиар ход был гениальным. Посмотрим, удастся ли ему стать легендой «Манчестер Юнайтеда» как Андрею Канчельскису, про которого даже пели Status Quo. А кто будет петь про Криштиану, я не знаю. В любом случае после этой покупки жизнь в «Манчестере Юнайтед» станет хуже, появится безработица, перестанут убирать мусор и встанет общественный транспорт, потому что весь бюджет сожрал Криштиану Роналду», — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Кцубеевой.

«Манчестер Юнайтед» достиг договоренности с «Ювентусом» о трансфере 36-летнего португальца. Футболист подпишет контракт после получения визы и прохождения медицинского обследования.