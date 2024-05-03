Гвардиола о чемпионской гонке в АПЛ: «Мы должны набрать все 12 очков, ибо «Арсенал» очень силен»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о задаче команды на оставшиеся 4 тура чемпионата Англии-2023/24.

«Мы знаем, что должны завоевать все 12 очков, иначе будет трудно, потому что «Арсенал» очень силен. Все зависит от нас. Мы стараемся выигрывать матч за матчем. Это не трудно для нас. Я бы хотел сказать, что-то, что мы делали в прошлом, повторится и в этом сезоне, но никто этого не знает», — приводит слова Гвардиолы BBC.

Сейчас «Арсенал» возглавляет таблицу АПЛ с 80 очками в 35 матчах. «Манчестер Сити» идет на второй строчке, «горожане» набрали 79 очков в 34 играх. Тройку замыкает «Ливерпуль» (75 очков в 35 матчах).

В ближайшем матче команда Хосепа Гвардиолы сыграет дома с «Вулверхэмптоном» 4 мая.