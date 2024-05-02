Хейлунн рассказал об ожиданиях от финала Кубка Англии «МЮ» с «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хейлунн рассказал, чего ждет от финала Кубка Англии против «Манчестер Сити».

«У нас есть шанс выиграть Кубок. Это моя первая возможность взять трофей с командой. Это большой матч для меня», — цитирует Хейлунна BBC Sport.

Финал Кубка Англии состоится 25 мая в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало — в 17.00 мск.