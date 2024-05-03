Чемпионат Англии: расписание и результаты матчей 36-го тура

С 3 по 6 мая пройдут матчи 36-го тура чемпионата Англии по футболу. «Манчестер Сити» примет «Вулверхэмптон», «Арсенал» сыграет с «Борнмутом» и другие встречи.

Лидирует в турнирной таблице после 35 матчей лондонский «Арсенал» с 80 очками. На второй строчке расположился «Манчестер Сити» с 79 баллами, у которого есть одна игра в запасе. На третьем месте идет «Ливерпуль» (75) после 35 встреч.

Следить за ключевыми событиями встреч АПЛ можно в матч-центре «СЭ». Публикуем информацию об играх 36-го тура чемпионата Англии. Время начала — московское.

Расписание и результаты матчей 36-го тура АПЛ

3 мая. 22:00. «Лутон Таун» — «Эвертон»

4 мая. 14:30. «Арсенал» — «Борнмут»

4 мая. 17:00. «Брентфорд» — «Фулхэм»

4 мая. 17:00. «Бернли» — «Ньюкасл»

4 мая. 17:00. «Шеффилд Юнайтед» — «Ноттингем Форест»

4 мая. 19:30. «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»

5 мая. 16:00. «Брайтон» — «Астон Вилла»

5 мая. 16:00. «Челси» — «Вест Хэм»

5 мая. 18:30. «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»

6 мая. 22:00. «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед»

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