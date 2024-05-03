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Сегодня, 15:30

Чемпионат Англии: расписание и результаты матчей 36-го тура

С 3 по 6 мая пройдут матчи 36-го тура АПЛ
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболисты «Арсенала».
Фото Reuters

С 3 по 6 мая пройдут матчи 36-го тура чемпионата Англии по футболу. «Манчестер Сити» примет «Вулверхэмптон», «Арсенал» сыграет с «Борнмутом» и другие встречи.

Лидирует в турнирной таблице после 35 матчей лондонский «Арсенал» с 80 очками. На второй строчке расположился «Манчестер Сити» с 79 баллами, у которого есть одна игра в запасе. На третьем месте идет «Ливерпуль» (75) после 35 встреч.

Следить за ключевыми событиями встреч АПЛ можно в матч-центре «СЭ». Публикуем информацию об играх 36-го тура чемпионата Англии. Время начала — московское.

Расписание и результаты матчей 36-го тура АПЛ

3 мая. 22:00. «Лутон Таун» — «Эвертон»

Англия. Премьер-лига. 36-й тур
03 мая, 22:00. Kenilworth Road (Лутон)
Лутон Таун
Эвертон

4 мая. 14:30. «Арсенал» — «Борнмут»

Англия. Премьер-лига. 36-й тур
04 мая, 14:30. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Борнмут

4 мая. 17:00. «Брентфорд» — «Фулхэм»

Англия. Премьер-лига. 36-й тур
04 мая, 17:00. Gtech Community Stadium (Брентфорд)
Брентфорд
Фулхэм

4 мая. 17:00. «Бернли» — «Ньюкасл»

Англия. Премьер-лига. 36-й тур
04 мая, 17:00. Turf Moor (Бернли)
Бернли
Ньюкасл Юнайтед

4 мая. 17:00. «Шеффилд Юнайтед» — «Ноттингем Форест»

Англия. Премьер-лига. 36-й тур
04 мая, 17:00. Bramall Lane (Шеффилд)
Шеффилд Юнайтед
Ноттингем Форест

4 мая. 19:30. «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»

Англия. Премьер-лига. 36-й тур
04 мая, 19:30. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Вулверхэмптон

5 мая. 16:00. «Брайтон» — «Астон Вилла»

Англия. Премьер-лига. 36-й тур
05 мая, 16:00. Falmer Stadium (Брайтон)
Брайтон
Астон Вилла

5 мая. 16:00. «Челси» — «Вест Хэм»

Англия. Премьер-лига. 36-й тур
05 мая, 16:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Вест Хэм

5 мая. 18:30. «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»

Англия. Премьер-лига. 36-й тур
05 мая, 18:30. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур

6 мая. 22:00. «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед»

Англия. Премьер-лига. 36-й тур
06 мая, 22:00. Selhurst Park (Лондон)
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед

Чемпионат Англии по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 35 25 5 5 85-28 80
2
 Ман. Сити 34 24 7 3 82-32 79
3
 Ливерпуль 35 22 9 4 77-36 75
4
 Астон Вилла 35 20 7 8 73-52 67
5
 Тоттенхэм 34 18 6 10 67-54 60
6
 МЮ 34 16 6 12 52-51 54
7
 Ньюкасл 34 16 5 13 74-55 53
8
 Челси 34 14 9 11 65-59 51
9
 Вест Хэм 35 13 10 12 56-65 49
10
 Борнмут 35 13 9 13 52-60 48
11
 Вулверхэмптон 35 13 7 15 48-55 46
12
 Брайтон 34 11 11 12 52-57 44
13
 Фулхэм 35 12 7 16 51-55 43
14
 Кр. Пэлас 35 10 10 15 45-57 40
15
 Эвертон 35 12 8 15 37-48 38
16
 Брентфорд 35 9 8 18 52-60 35
17
 Нот. Форест 35 7 9 19 42-62 26
18
 Лутон Таун 35 6 7 22 48-77 25
19
 Бернли 35 5 9 21 38-70 24
20
 Шеффилд Юн. 35 3 7 25 34-97 16
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.05 22:00
Лутон Таун – Эвертон
 - : -
4.05 14:30
Арсенал – Борнмут
 - : -
4.05 17:00
Брентфорд – Фулхэм
 - : -
4.05 17:00
Бернли – Ньюкасл
 - : -
4.05 17:00
Шеффилд Юн. – Нот. Форест
 - : -
4.05 19:30
Ман. Сити – Вулверхэмптон
 - : -
5.05 16:00
Брайтон – Астон Вилла
 - : -
5.05 16:00
Челси – Вест Хэм
 - : -
5.05 18:30
Ливерпуль – Тоттенхэм
 - : -
6.05 22:00
Кр. Пэлас – МЮ
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 20
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 19
П
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 12
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 26 1 8
Родри

Родри

Манчестер Сити

 30 1 8
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
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