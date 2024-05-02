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Сегодня, 21:25

Швайнштайгер рассказал, что не злится на Моуринью за его нежелание выпускать его на поле во времена игры за «МЮ»

Виктория Кравченко
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Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер рассказал, что не держит зла на португальского тренера Жозе Моуринью за то, что он почти не выпускал его на поле, когда тренировал манкунианский клуб.

Он отметил, что у них всегда были хорошие отношения, добавив, что Моуринью относился к нему с уважением.

«Позже он извинился передо мной. Я пожал ему руку и сказал: «Все хорошо, не переживайте». Конечно, мне хотелось бы сыграть больше, особенно с Полем Погба и Златаном Ибрагимовичем. Потому что с ними двумя мы могли бы добиться гораздо большего», — сказал Швайнштайгер FourFourTwo.

Бастиан Швайнштайгер
ФК Манчестер Юнайтед
Жозе Моуринью
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 35 25 5 5 85-28 80
2
 Ман. Сити 34 24 7 3 82-32 79
3
 Ливерпуль 35 22 9 4 77-36 75
4
 Астон Вилла 35 20 7 8 73-52 67
5
 Тоттенхэм 33 18 6 9 67-52 60
6
 МЮ 34 16 6 12 52-51 54
7
 Ньюкасл 34 16 5 13 74-55 53
8
 Вест Хэм 35 13 10 12 56-65 49
9
 Челси 33 13 9 11 63-59 48
10
 Борнмут 35 13 9 13 52-60 48
11
 Вулверхэмптон 35 13 7 15 48-55 46
12
 Брайтон 34 11 11 12 52-57 44
13
 Фулхэм 35 12 7 16 51-55 43
14
 Кр. Пэлас 35 10 10 15 45-57 40
15
 Эвертон 35 12 8 15 37-48 38
16
 Брентфорд 35 9 8 18 52-60 35
17
 Нот. Форест 35 7 9 19 42-62 26
18
 Лутон Таун 35 6 7 22 48-77 25
19
 Бернли 35 5 9 21 38-70 24
20
 Шеффилд Юн. 35 3 7 25 34-97 16
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38 тур
3.05 22:00
Лутон Таун – Эвертон
 - : -
4.05 14:30
Арсенал – Борнмут
 - : -
4.05 17:00
Брентфорд – Фулхэм
 - : -
4.05 17:00
Бернли – Ньюкасл
 - : -
4.05 17:00
Шеффилд Юн. – Нот. Форест
 - : -
4.05 19:30
Ман. Сити – Вулверхэмптон
 - : -
5.05 16:00
Брайтон – Астон Вилла
 - : -
5.05 16:00
Челси – Вест Хэм
 - : -
5.05 18:30
Ливерпуль – Тоттенхэм
 - : -
6.05 22:00
Кр. Пэлас – МЮ
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 20
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 19
П
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 12
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 25 1 8
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 30 1 8
Родри

Родри

Манчестер Сити

 30 1 8
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