Швайнштайгер рассказал, что не злится на Моуринью за его нежелание выпускать его на поле во времена игры за «МЮ»
Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер рассказал, что не держит зла на португальского тренера Жозе Моуринью за то, что он почти не выпускал его на поле, когда тренировал манкунианский клуб.
Он отметил, что у них всегда были хорошие отношения, добавив, что Моуринью относился к нему с уважением.
«Позже он извинился передо мной. Я пожал ему руку и сказал: «Все хорошо, не переживайте». Конечно, мне хотелось бы сыграть больше, особенно с Полем Погба и Златаном Ибрагимовичем. Потому что с ними двумя мы могли бы добиться гораздо большего», — сказал Швайнштайгер FourFourTwo.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|35
|25
|5
|5
|85-28
|80
|
2
|Ман. Сити
|34
|24
|7
|3
|82-32
|79
|
3
|Ливерпуль
|35
|22
|9
|4
|77-36
|75
|
4
|Астон Вилла
|35
|20
|7
|8
|73-52
|67
|
5
|Тоттенхэм
|33
|18
|6
|9
|67-52
|60
|
6
|МЮ
|34
|16
|6
|12
|52-51
|54
|
7
|Ньюкасл
|34
|16
|5
|13
|74-55
|53
|
8
|Вест Хэм
|35
|13
|10
|12
|56-65
|49
|
9
|Челси
|33
|13
|9
|11
|63-59
|48
|
10
|Борнмут
|35
|13
|9
|13
|52-60
|48
|
11
|Вулверхэмптон
|35
|13
|7
|15
|48-55
|46
|
12
|Брайтон
|34
|11
|11
|12
|52-57
|44
|
13
|Фулхэм
|35
|12
|7
|16
|51-55
|43
|
14
|Кр. Пэлас
|35
|10
|10
|15
|45-57
|40
|
15
|Эвертон
|35
|12
|8
|15
|37-48
|38
|
16
|Брентфорд
|35
|9
|8
|18
|52-60
|35
|
17
|Нот. Форест
|35
|7
|9
|19
|42-62
|26
|
18
|Лутон Таун
|35
|6
|7
|22
|48-77
|25
|
19
|Бернли
|35
|5
|9
|21
|38-70
|24
|
20
|Шеффилд Юн.
|35
|3
|7
|25
|34-97
|16
|3.05
|22:00
|
Лутон Таун – Эвертон
|- : -
|4.05
|14:30
|
Арсенал – Борнмут
|- : -
|4.05
|17:00
|
Брентфорд – Фулхэм
|- : -
|4.05
|17:00
|
Бернли – Ньюкасл
|- : -
|4.05
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Нот. Форест
|- : -
|4.05
|19:30
|
Ман. Сити – Вулверхэмптон
|- : -
|5.05
|16:00
|
Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|5.05
|16:00
|
Челси – Вест Хэм
|- : -
|5.05
|18:30
|
Ливерпуль – Тоттенхэм
|- : -
|6.05
|22:00
|
Кр. Пэлас – МЮ
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|21
|
|
Коул Палмер
Челси
|20
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|19
|П
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|12
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|25
|1
|8
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|30
|1
|8
|
|
Родри
Манчестер Сити
|30
|1
|8