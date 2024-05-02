Тонали получил условную дисквалификацию за ставки

Футбольная ассоциация Англии вынесла решение по делу полузащитника «Ньюкасла» Сандро Тонали, который признался в ставках на матчи АПЛ.

Он получит условную дисквалификацию сроком на два месяца, а также будет оштрафован на 20 тысяч фунтов.

Футболист сможет вернуться на поле 27 августа после истечения 10-месячного наказания Федерации футбола Италии.

«Ньюкасл» объявил, что 27 октября 2023 года клуб получил подтверждение, что ФИФА одобрила санкции FIGC для отстранения 23-летнего игрока от всех турнирой