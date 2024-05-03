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Сегодня, 15:05

Клопп ответил на вопрос, останется ли Салах в «Ливерпуле» в следующем сезоне

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос, будет ли египетский форвард мерсисайдцев Мохамед Салах выступать за клуб в следующем сезоне.

«Это больше не моя тема для обсуждения. Не думаю, что мне следует об этом говорить, решать другим, в первую очередь Мо. Эти решения будут принимать другие люди», — приводит слова Клоппа известный журналист Джеймс Пирс в социальных сетях.

31-летний Салах выступает за красных с 2017 года. В общей сложности нападающий принял участие в 346 матчах за клуб во всех турнирах, в которых забил 210 голов и отдал 88 результативных передач. Действующий контракт форварда с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2025 года.

Мохамед Салах
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 35 25 5 5 85-28 80
2
 Ман. Сити 34 24 7 3 82-32 79
3
 Ливерпуль 35 22 9 4 77-36 75
4
 Астон Вилла 35 20 7 8 73-52 67
5
 Тоттенхэм 34 18 6 10 67-54 60
6
 МЮ 34 16 6 12 52-51 54
7
 Ньюкасл 34 16 5 13 74-55 53
8
 Челси 34 14 9 11 65-59 51
9
 Вест Хэм 35 13 10 12 56-65 49
10
 Борнмут 35 13 9 13 52-60 48
11
 Вулверхэмптон 35 13 7 15 48-55 46
12
 Брайтон 34 11 11 12 52-57 44
13
 Фулхэм 35 12 7 16 51-55 43
14
 Кр. Пэлас 35 10 10 15 45-57 40
15
 Эвертон 35 12 8 15 37-48 38
16
 Брентфорд 35 9 8 18 52-60 35
17
 Нот. Форест 35 7 9 19 42-62 26
18
 Лутон Таун 35 6 7 22 48-77 25
19
 Бернли 35 5 9 21 38-70 24
20
 Шеффилд Юн. 35 3 7 25 34-97 16
Результаты / календарь
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36 тур
37 тур
38 тур
3.05 22:00
Лутон Таун – Эвертон
 - : -
4.05 14:30
Арсенал – Борнмут
 - : -
4.05 17:00
Брентфорд – Фулхэм
 - : -
4.05 17:00
Бернли – Ньюкасл
 - : -
4.05 17:00
Шеффилд Юн. – Нот. Форест
 - : -
4.05 19:30
Ман. Сити – Вулверхэмптон
 - : -
5.05 16:00
Брайтон – Астон Вилла
 - : -
5.05 16:00
Челси – Вест Хэм
 - : -
5.05 18:30
Ливерпуль – Тоттенхэм
 - : -
6.05 22:00
Кр. Пэлас – МЮ
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 20
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 19
П
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 12
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 26 1 8
Родри

Родри

Манчестер Сити

 30 1 8
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
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