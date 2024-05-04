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Жена Тьяго Силвы опровергла договоренность с «Флуминенсе»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Жена защитника «Челси» Тьяго Силвы Изабель опровергла информацию о договоренности между игроком и «Флуминенсе».

«Помогите мне помочь вам! Вы ничего не знаете! Эта шумиха мешает тому, что могло бы получиться! Вы мешаете! Прекратите публиковать ложную информацию!», — сказала Изабель да Силва на видео, опубликованном в социальной сети.

Бразильское издание Globo Esporte сообщило, что «Флуминенсе» согласовал с 39-летним бразильцем контракт до конца 2024 года. Игрок переедет в Рио-де-Жанейро в ближайшие недели, а его жена останется в Англии с детьми, которые играют за детские команды «Челси».

С 2006 по 2009 год защитник сыграл 97 матчей, забил 9 голов и выиграл Кубок Бразилии-2007 в составе «Флуминенсе».

Футбол
ФК Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
ФК Челси
Тьяго Силва
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«Флуминенсе» согласовал контракт с Тьяго Силвой

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