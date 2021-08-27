«Манчестер Сити» попытается купить Левандовски до закрытия трансферного окна

«Манчестер Сити» намерен приобрести нападающего до закрытия трансферного окна. Английский клуб может приобрести форварда «Баварии» Роберта Левандовски, утверждает Manchester Evening News.

Главной целью «горожан» этим летом был нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн. Однако «Сити» не удалось оформит трансфер.

Также у команды был шанс заполучить нападающего Криштину Роналду, однако португалец все же принял решение вернуться в другой клуб из Манчестера — «Юнайтед».

После этого руководство «Сити» активизировало работу на трафнсерном рынке. Уже появилась информация, что клуб готов заплатить 150 миллионов евро за нападающего «Боруссии» из Дортмунда Эрлина Холанна.

Ранее Роберт Левандовски стал лучшим футболистом 2021 года в Германии. В прошлом сезоне поляк принял участие в 40 встречах за «Баварию» во всех турнирах, в которых отметился 48 забитыми мячами и девятью результативными передачами. Контракт 32-летнего игрока с немецким клубом рассчитан до лета 2023 года. Но мюнхенцы не намерены продавать своего нападающего дешевле чем за 117 млн евро.