Грандиозный скандал на жеребьевке ЛЧ. В УЕФА перепутали все шары для Аршавина и опозорились на весь мир

В итоге все пришлось проводить заново. Замешан оказался даже руководитель «Зенита».

За долгие годы все мы привыкли к тому, что жеребьевки турниров УЕФА — отлаженный механизм. Даже самые сложносочиненные, когда нужно иметь в виду сразу множество вариантов. Шары с названиями команд резво перемещаются из корзины в корзину, ведущие выдают статистические факты, все четко и слаженно — нет даже секундной задержки. Разве что у приглашенной звезды возникнут трудности с раскручиванием шара.

Но сейчас мы стали свидетелями небывалого сбоя системы и грандиозного скандала.

Напомним, что по правилам жеребьевки в 1/8 финала не могут встретиться команды из одной страны, а также клубы, игравшие в одной группе. Обычно компьютер тут же выдает все возможные варианты, учитывая и последующие пары, но на этот раз что-то пошло не так. Сначала все было нормально: для «Бенфики», которую достали первой, высветилось семь возможных вариантов, за исключением «Баварии», с которой португальцы были в одной группе.

А вот дальше искусственный интеллект дал сбой и перестал отсекать лишние варианты. Что не сразу заметили распорядители жеребьевки. Заместитель генерального секретаря УЕФА Джорджо Маркетти — «повелитель жеребьевок», как его представил ведущий, — спохватился только тогда, когда тащивший шары Андрей Аршавин (на такие церемонии обычно приглашают экс-футболистов, тесно связанных со страной или городом, где пройдет финал, и кандидатура Аршавина была наиболее очевидной, ведь именно Питер в мае 2022-го примет решающую встречу) выбрал «Манчестер Юнайтед» в качестве соперника для «Вильярреала». Что невозможно по правилам — они играли в одной группе.

Should the Champions League Round of 16 be re-drawn? ?



Manchester United were mistakenly left out of Atletico Madrid's opponent pot, and thus missed the opportunity to be drawn with the reigning LaLiga champions. pic.twitter.com/0VbA6IHxq6 — International Champions Cup (@IntChampionsCup) December 13, 2021

Маркетти спохватился и быстро взял ситуацию под контроль, дальше начав сам называть возможные варианты жребия.

Sky Sports News has asked UEFA to clarify what happened with the Atletico Madrid draw and why #MUFC were not put into the pot as an option for them to be drawn. — Sky Sports News (@SkySportsNews) December 13, 2021

Но все уже пошло наперекосяк. Вскоре после жеребьевки представители медиа и болельщики обнаружили новые ошибки помимо шара с «МЮ» в корзине с возможными соперниками «Вильярреала»:

1. «Ливерпуль» в корзине для «Атлетико» (такого не должно быть, они играли в одной группе).

2. «Манчестер Юнайтед» нет в корзине среди возможных соперников для «Атлетико».

3. «Ливерпуля» нет в корзине среди возможных соперников для «Вильярреала».

It definitely looks like #mufc's ball — in the second pot from the right, back row — was not included in the Atletico Madrid draw. pic.twitter.com/ubxQHdjkQV — Mark Critchley (@mjcritchley) December 13, 2021

Скандал разгорелся мгновенно. «Атлетико» и «Вильярреал» направили запросы в УЕФА с требованием провести жеребьевку заново. Понятно, что ими двигало не только желание справедливости: испанцы получили в соперники «Баварию» и «Манчестер Сити» — так себе варинты, а тут есть шанс все переиграть.

Atletico Madrid are talking to UEFA about the UCL draw. UEFA are currently discussing whether the draw can go ahead in its current guise. Redraw decision coming within the hour is the word. — Alex Shaw (@AlexShawESPN) December 13, 2021

С другой стороны, такого при жеребьевке самого престижного и дорогого клубного турнира на планете происходить не должно, и проведение всей процедуры заново — правильное решение. В ее честности и прозрачности не должно быть никаких сомнений.

Однако в любом случае УЕФА понес огромные репутационные потери — такого грандиозного скандала не было за все 30 лет существования Лиги чемпионов. А популярные конспирологические теории вроде «подогретых шаров» только окрепнут.

1/8 финала Лиги чемпионов — пары после повторной жеребьевки

«Зальцбург» (Австрия) — «Бавария» (Германия)

«Спортинг» (Португалия) — «Манчестер Сити» (Англия)

«Бенфика» (Португалия) — «Аякс» (Нидерланды)

«Челси» (Англия) — «Лилль» (Франция)

«Атлетико» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)

«Вильярреал» (Испания) — «Ювентус» (Италия)

«Интер» (Италия) — «Ливерпуль» (Англия)

«ПСЖ» (Франция) — «Реал» (Испания)