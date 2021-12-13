Встреча Роналду и Месси отменилась. Вместо этого Лео и Мбаппе сыграют с «Реалом»

Второй вариант жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов оказался даже лучше.

1/8 финала Лиги чемпионов — пары после повторной жеребьевки

«Зальцбург» (Австрия) — «Бавария» (Германия)

«Спортинг» (Португалия) — «Манчестер Сити» (Англия)

«Бенфика» (Португалия) — «Аякс» (Нидерланды)

«Челси» (Англия) — «Лилль» (Франция)

«Атлетико» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)

«Вильярреал» (Испания) — «Ювентус» (Италия)

«Интер» (Италия) — «Ливерпуль» (Англия)

«ПСЖ» (Франция) — «Реал» (Испания)

Пожалуй, даже хорошо, что из-за организационных и технических накладок первый вариант жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов был признан нелегитимным и выброшен в мусорную корзину. Да, там была пара «ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед», но кроме очередного раунда битвы между Лео Месси и Криштиану Роналду все было довольно пресно и уныло — больше ни одной более или менее яркой афиши.

Сейчас встреча двух легенд откладывается на неопределенный срок, зато мы имеем как минимум три классных вывески: «Атлетико» — «МЮ» (Криштиану против одного из любимых своих клиентов: «матрасникам» португалец отгрузил 25 мячей, больше только «Севилье» — 27), «Интер» — «Ливерпуль» и, разумеется, «ПСЖ» — «Реал».

Париж против Мадрида — безусловно, топ-афиша, ничуть не хуже, а то и лучше, чем «ПСЖ» против «МЮ». Килиан Мбаппе против своего будущего клуба, где он, очевидно, окажется уже будущим летом на правах свободного агента. Месси против Мадрида — это классика. Интересно, если аргентинец забьет на «Сантьяго Бернабеу», повторит ли свое культовое празднование из 2017 года?

On this day in 2017 Messi scored winning goal in El Clasico in 92nd minute at Santiago Bernabeu with a iconic celebration.



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Серхио Рамос против своего бывшего клуба, легендой которого он стал за 16 сезонов в Мадриде (главное, чтобы испанец был здоров и вообще к тому моменту мог играть в футбол). Карло Анчелотти против своей бывшей команды, с которой в Лиге чемпионов так и не дошел дальше четвертьфинала. Ну и так далее, список, в принципе, можно продолжать.

Впрочем, и «ПСЖ», и даже «Реал» сложно назвать фаворитами Лиги чемпионов, если отталкиваться от того, что мы увидели в первой части сезона. Если кто и выделяется, так это четыре английских клуба (да, даже проблемный «МЮ») и «Бавария».

С другой стороны, Лига чемпионов — максимально рандомный и непредсказуемый турнир, в котором часто побеждают не те команды, которые смотрелись сильнее всех по дистанции сезона. Фактор случайности тут чрезвычайно силен — начиная от жребия и заканчивая формой лидеров в отдельно взятый день.

Показателен пример двух последних сезонов. Два года назад «Бавария» на момент жеребьевки месяц как выгнала Нико Ковача, а Ханси Флик считался и. о. до лучших времен. Фаворитом их мог считать только завзятый оптимист, и то после пары кружек мюнхенского нефильтрованного. Не нужно лишний раз напоминать, чем все закончилось.

Год назад «Челси» лихорадило, а отставка Фрэнка Лэмпарда становилась все более осязаемой — уволен он был в итоге в январе. Синие не были фаворитами даже в 1/8 финала против «Атлетико». А потом пришел Томас Тухель и быстро все починил.