Встреча Роналду и Месси отменилась. Вместо этого Лео и Мбаппе сыграют с «Реалом»
1/8 финала Лиги чемпионов — пары после повторной жеребьевки
«Зальцбург» (Австрия) — «Бавария» (Германия)
«Спортинг» (Португалия) — «Манчестер Сити» (Англия)
«Бенфика» (Португалия) — «Аякс» (Нидерланды)
«Челси» (Англия) — «Лилль» (Франция)
«Атлетико» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)
«Вильярреал» (Испания) — «Ювентус» (Италия)
«Интер» (Италия) — «Ливерпуль» (Англия)
«ПСЖ» (Франция) — «Реал» (Испания)
Пожалуй, даже хорошо, что из-за организационных и технических накладок первый вариант жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов был признан нелегитимным и выброшен в мусорную корзину. Да, там была пара «ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед», но кроме очередного раунда битвы между Лео Месси и Криштиану Роналду все было довольно пресно и уныло — больше ни одной более или менее яркой афиши.
Сейчас встреча двух легенд откладывается на неопределенный срок, зато мы имеем как минимум три классных вывески: «Атлетико» — «МЮ» (Криштиану против одного из любимых своих клиентов: «матрасникам» португалец отгрузил 25 мячей, больше только «Севилье» — 27), «Интер» — «Ливерпуль» и, разумеется, «ПСЖ» — «Реал».
Париж против Мадрида — безусловно, топ-афиша, ничуть не хуже, а то и лучше, чем «ПСЖ» против «МЮ». Килиан Мбаппе против своего будущего клуба, где он, очевидно, окажется уже будущим летом на правах свободного агента. Месси против Мадрида — это классика. Интересно, если аргентинец забьет на «Сантьяго Бернабеу», повторит ли свое культовое празднование из 2017 года?
Серхио Рамос против своего бывшего клуба, легендой которого он стал за 16 сезонов в Мадриде (главное, чтобы испанец был здоров и вообще к тому моменту мог играть в футбол). Карло Анчелотти против своей бывшей команды, с которой в Лиге чемпионов так и не дошел дальше четвертьфинала. Ну и так далее, список, в принципе, можно продолжать.
Впрочем, и «ПСЖ», и даже «Реал» сложно назвать фаворитами Лиги чемпионов, если отталкиваться от того, что мы увидели в первой части сезона. Если кто и выделяется, так это четыре английских клуба (да, даже проблемный «МЮ») и «Бавария».
С другой стороны, Лига чемпионов — максимально рандомный и непредсказуемый турнир, в котором часто побеждают не те команды, которые смотрелись сильнее всех по дистанции сезона. Фактор случайности тут чрезвычайно силен — начиная от жребия и заканчивая формой лидеров в отдельно взятый день.
Показателен пример двух последних сезонов. Два года назад «Бавария» на момент жеребьевки месяц как выгнала Нико Ковача, а Ханси Флик считался и. о. до лучших времен. Фаворитом их мог считать только завзятый оптимист, и то после пары кружек мюнхенского нефильтрованного. Не нужно лишний раз напоминать, чем все закончилось.
Год назад «Челси» лихорадило, а отставка Фрэнка Лэмпарда становилась все более осязаемой — уволен он был в итоге в январе. Синие не были фаворитами даже в 1/8 финала против «Атлетико». А потом пришел Томас Тухель и быстро все починил.
Кто у нас там менял тренера по ходу сезона и вообще пребывал в кризисе? «Манчестер Юнайтед». Почему бы и нет?
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