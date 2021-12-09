Тухеля ругают за эксперименты с составом, а Оздоев забил выдающийся гол.

«Зенит» красиво попрощался с Лигой чемпионов. Петербуржцы напоследок сыграли вничью с действующим победителем турнира — «Челси» (3:3). На родине синих матч бурно обсуждали в СМИ и соцсетях.

Британская пресса

Sky Sports приводит слова главного тренера «Челси» Томаса Тухеля, который остался недоволен ничьей: «Мы почему-то поменяли свое поведение, когда повели в счете. «Челси» никогда этого не делал и не должен повторять подобных ошибок». Потеряв очки в Санкт-Петербурге, лондонцы лишились первого места в группе — благодаря победе над «Мальме» их опередил «Ювентус».

Обозреватель The Mirror Феликс Кит считает, что Тухель недооценил «Зенит». Причем случилось это еще до матча: немецкий специалист сделал восемь изменений в стартовом составе по сравнению с матчем против «Вест Хэма» в субботу, дав шанс проявить себя игрокам запаса. «Россияне слишком легко проходили центр поля «Челси», где не было Жоржиньо, Канте и Ковачича», — написал Кит.

Хороших оценок удостоился Кепа Аррисабалага. Его выход на поле оказался в какой-то мере вынужденным: в январе на Кубок африканских наций уедет основной голкипер «Челси» сенегалец Эдуар Менди. «Кепа доказал, что его пока рано списывать со счетов», — считает обозреватель The Mirror Том Виктор. Заголовок его статьи получился очень эффектным: «Из России — не с любовью».

Отлично проявил себя и Тимо Вернер, оформивший дубль. Несмотря на это, BBC признал лучшим игроком матча Артема Дзюбу, который провел на поле всего 16 минут (7,7 балла). Игру немца же оценили в 7,2 балла.

Но главным героем встречи все-таки стал Магомед Оздоев. Хавбек «Зенита» вышел на замену в конце матча и принес своей команде ничью. Его удар на 90+4-й минуте не смог потащить даже Аррисабалага, который проводил неплохую игру. Этот гол очень важен для Оздоева, ведь он только недавно вернулся в строй после травмы, полученной в начале сезона.

Sports Illustrated назвал гол Оздоева «выдающимся». Выстрел Магомеда в «девятку» отметили даже в Испании. «Оздоев наказал Тухеля за эксперименты», — написало издание AS.

Матч с «Зенитом» точно добавит «Челси» пищи для размышлений. «Мы потеряли первое место в АПЛ, потеряли первое место в группе Лиги чемпионов. Нужно принять эту реальность и проанализировать ситуацию», — заявил Сезар Аспиликуэта.

Соцсети

В Twitter нашлось немало постов с похвалой в адрес игроков «Зенита».

«Уверен, что Жозе хотел взять Азмуна, а не Шомуродова», — написал PragmaticMou.

I am sure that Jose actually wanted Sardar Azmoun, not Eldor. — Afif (@PragmaticMou) December 9, 2021

«Манчестер Сити» должен взять Азмуна центрфорвардом!" - считает Ray Hope.

#ManCity should get Sardar Azmoun for centre forward! — Ray Hope (@RayHope111) December 9, 2021

В первом тайме здорово проявил себя Клаудиньо. Его игру отметил аналитический портал BTL.

Claudinho's first half vs. Chelsea:



-1 goal

-34/36 passes completed

-3 key passes

-2/3 crosses completed

-1 foul won

-1 big chance created

-1/3 ground duels won@ArnovPaul01 analyzes the Brazilian playmaker: https://t.co/SJp2IGNHTr pic.twitter.com/uzFYRKnbc9 — Breaking The Lines (@BTLvid) December 8, 2021

«Выступления Дугласа Сантоса, Вендела, Клаудиньо и Малкома в матче с «Челси» заслуживают высокой оценки. Всегда приятно видеть, как бразильцы проявляют себя в Лиге чемпионов», — написал jvdelrio98.

Elogi?veis as atua??es de Douglas Santos, Wendel, Claudinho e Malcom diante do Chelsea. Sempre bom ver brasileiros deixando boas amostragens na Champions. — Joao Victor Del Rio (@jvdelrio98) December 8, 2021

Интересный факт от английского журналиста Низара Кинселы: «Сегодня «Челси» пропустил от «Зенита» столько же голов, как за 12 предыдущих матчей в Лиге чемпионов под руководством Тухеля».

Chelsea have conceded as many goals in one match tonight as they have in the other 12 Champions League games combined under Tuchel. #CFC #UCL — Nizaar Kinsella (@NizaarKinsella) December 8, 2021

«Зенит» наконец-то показал смелую игру в Лиге чемпионов. Ждем того же от команды Сергея Семака в плей-офф Лиги Европы.