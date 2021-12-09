Футбол
Лига чемпионов
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Фото
Все материалы
Статьи   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Из России — не с любовью». Англичане обсуждают боевую ничью «Зенита» и «Челси»

Николай Егорычев
Николай Егорычев
Корреспондент
Сегодня, 13:30
«Зенит» — «Челси» — 3:3. Малком атакует ворота гостей. Фото Reuters
«Зенит» — «Челси» — 3:3. Малком атакует ворота гостей. Фото Reuters
Теги:
Тухеля ругают за эксперименты с составом, а Оздоев забил выдающийся гол.

«Зенит» красиво попрощался с Лигой чемпионов. Петербуржцы напоследок сыграли вничью с действующим победителем турнира — «Челси» (3:3). На родине синих матч бурно обсуждали в СМИ и соцсетях.

Публикация от Спорт-Экспресс (@sport_express)

8&nbsp;декабря. Санкт-Петербург. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Челси&raquo;&nbsp;&mdash; 3:3. «Зенит» не испугался «Челси». Это победа над самими собой!" Орлов — о ничьей с командой Тухеля

Британская пресса

Sky Sports приводит слова главного тренера «Челси» Томаса Тухеля, который остался недоволен ничьей: «Мы почему-то поменяли свое поведение, когда повели в счете. «Челси» никогда этого не делал и не должен повторять подобных ошибок». Потеряв очки в Санкт-Петербурге, лондонцы лишились первого места в группе — благодаря победе над «Мальме» их опередил «Ювентус».

Обозреватель The Mirror Феликс Кит считает, что Тухель недооценил «Зенит». Причем случилось это еще до матча: немецкий специалист сделал восемь изменений в стартовом составе по сравнению с матчем против «Вест Хэма» в субботу, дав шанс проявить себя игрокам запаса. «Россияне слишком легко проходили центр поля «Челси», где не было Жоржиньо, Канте и Ковачича», — написал Кит.

Хороших оценок удостоился Кепа Аррисабалага. Его выход на поле оказался в какой-то мере вынужденным: в январе на Кубок африканских наций уедет основной голкипер «Челси» сенегалец Эдуар Менди. «Кепа доказал, что его пока рано списывать со счетов», — считает обозреватель The Mirror Том Виктор. Заголовок его статьи получился очень эффектным: «Из России — не с любовью».

Отлично проявил себя и Тимо Вернер, оформивший дубль. Несмотря на это, BBC признал лучшим игроком матча Артема Дзюбу, который провел на поле всего 16 минут (7,7 балла). Игру немца же оценили в 7,2 балла.

Но главным героем встречи все-таки стал Магомед Оздоев. Хавбек «Зенита» вышел на замену в конце матча и принес своей команде ничью. Его удар на 90+4-й минуте не смог потащить даже Аррисабалага, который проводил неплохую игру. Этот гол очень важен для Оздоева, ведь он только недавно вернулся в строй после травмы, полученной в начале сезона.

Sports Illustrated назвал гол Оздоева «выдающимся». Выстрел Магомеда в «девятку» отметили даже в Испании. «Оздоев наказал Тухеля за эксперименты», — написало издание AS.

Матч с «Зенитом» точно добавит «Челси» пищи для размышлений. «Мы потеряли первое место в АПЛ, потеряли первое место в группе Лиги чемпионов. Нужно принять эту реальность и проанализировать ситуацию», — заявил Сезар Аспиликуэта.

Соцсети

В Twitter нашлось немало постов с похвалой в адрес игроков «Зенита».

«Уверен, что Жозе хотел взять Азмуна, а не Шомуродова», — написал PragmaticMou.

«Манчестер Сити» должен взять Азмуна центрфорвардом!" - считает Ray Hope.

В первом тайме здорово проявил себя Клаудиньо. Его игру отметил аналитический портал BTL.

«Выступления Дугласа Сантоса, Вендела, Клаудиньо и Малкома в матче с «Челси» заслуживают высокой оценки. Всегда приятно видеть, как бразильцы проявляют себя в Лиге чемпионов», — написал jvdelrio98.

Интересный факт от английского журналиста Низара Кинселы: «Сегодня «Челси» пропустил от «Зенита» столько же голов, как за 12 предыдущих матчей в Лиге чемпионов под руководством Тухеля».

«Зенит» наконец-то показал смелую игру в Лиге чемпионов. Ждем того же от команды Сергея Семака в плей-офф Лиги Европы.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Николай Егорычев все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Какие ошибки в прыжках допускают ученицы Тутберидзе? Разбор профессионального фигуриста
Во Франции прокомментировали переговоры Путина и Байдена
2
8
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 7 и 8 декабря, 6-й тур, расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Челси», «Бавария» — «Барселона», «Реал» — «Интер» и другие игры, новости и обзоры