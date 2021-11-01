Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн пока не знает, сможет ли защитник Альфонсо Дэйвис сыграть в матче Лиги чемпионов против «Бенфики».

«Дэйвис все еще испытывает мышечные проблемы, — цитирует специалиста официальная страница «Баварии» Вконтакте. — По нему мы примем решение завтра. Горецка снова в норме. Я исхожу из того, что Эрнандес завтра тоже сможет сыграть.

Толиссо? Коко постоянно травмировался, но хорошо тренировался. Последнюю игру он провел на хорошем уровне. Он силен духом. Это тип футболиста, который мне хочется иметь в команде. Самое главное, чтобы он был здоров.

То, что он обладает хорошим уровнем, мы и так видим на тренировках. Если будет в форме, то окажет большое влияние на наши успехи».

Матч «Бавария» — «Бенфика» состоится 2 ноября. Начало в 23.00 по московскому времени.