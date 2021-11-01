Нагельсманн надеется, что сможет присутствовать на матче с «Бенфикой»
Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн рассказал о своем состоянии здоровья перед матчем Лиги чемпионов против «Бенфики». Ранее он перенес коронавирус.
«Я чувствую себя хорошо, — цитирует специалиста официальная страница «Баварии» Вконтакте. — Само собой остается ощущение, что в теле что-то было, но сейчас все нормально. Я надеюсь, что завтрашний тест будет отрицательным, и тогда я смогу быть на игре».
Матч «Бавария» — «Бенфика» состоится 2 ноября. Начало в 23.00 по московскому времени.
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