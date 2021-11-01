Юлиан Нагельсманн: «Бенфика» всегда может создать опасность у чужих ворот»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями о матче Лиги чемпионов против «Бенфики».

«У Бенфики» хороший менталитет и большой опыт, — цитирует специалиста официальная страница «Баварии» Вконтакте. — Видно, что они всегда в состоянии создавать опасность у чужих ворот. Мы постараемся набрать 12 очков и гарантировать себе выход в плей-офф. Мы хотим продлить форму, набранную в первых матчах.

Во всех матчах мы допускаем моменты у своих ворот по одному и тому же сценарию. Зачастую мы пропускаем слишком легко. В таких ситуациях необходимо доигрывать до конца. В матче с «Унионом» незадолго до свистка на перерыв мы сбавили обороты и в итоге пропустили. Мы должны снова вернуться эту готовность обороняться до конца, а не надеяться, что защитники сами справятся. Такая задача будет стоять и завтра в матче против «Бенфики».

Матч «Бавария» — «Бенфика» состоится 2 ноября. Начало в 23.00 по московскому времени.