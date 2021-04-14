Стали известны все полуфиналисты Лиги чемпионов

Определились все полуфиналисты Лиги чемпионов сезона-2020/21. В 1/2 финала вышли французский «ПСЖ», испанский «Реал», а также английские «Челси» и «Манчестер Сити».

Полуфинальные пары

«ПСЖ» — «Манчестер Сити»

«Реал» — «Челси»

Расписание матчей полуфинала станет известно 15 апреля.

Финал Лиги чемпионов УЕФА состоится 29 мая 2021 года на Олимпийском стадионе Стамбула.