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Стали известны все полуфиналисты Лиги чемпионов

14 апреля 2021, 23:54
Стали известны все полуфиналисты Лиги чемпионов. Фото Twitter
Стали известны все полуфиналисты Лиги чемпионов. Фото Twitter
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Определились все полуфиналисты Лиги чемпионов сезона-2020/21. В 1/2 финала вышли французский «ПСЖ», испанский «Реал», а также английские «Челси» и «Манчестер Сити».

Полуфинальные пары

«ПСЖ» — «Манчестер Сити»

«Реал» — «Челси»

Расписание матчей полуфинала станет известно 15 апреля.

Финал Лиги чемпионов УЕФА состоится 29 мая 2021 года на Олимпийском стадионе Стамбула.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры