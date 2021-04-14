Стали известны все полуфиналисты Лиги чемпионов
14 апреля 2021, 23:54
Определились все полуфиналисты Лиги чемпионов сезона-2020/21. В 1/2 финала вышли французский «ПСЖ», испанский «Реал», а также английские «Челси» и «Манчестер Сити».
Полуфинальные пары
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»
«Реал» — «Челси»
Расписание матчей полуфинала станет известно 15 апреля.
Финал Лиги чемпионов УЕФА состоится 29 мая 2021 года на Олимпийском стадионе Стамбула.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры
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