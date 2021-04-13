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Лига чемпионов, 1/4 финала: расписание ответных матчей 13 и 14 апреля

10:00
Футболисты «ПСЖ». Фото AFP
Футболисты «ПСЖ». Фото AFP
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13 и 14 апреля пройдут ответные матчи четвертьфинала Лиги чемпионов.

13 апреля

«Челси» — «Порту» (22.00 — по мск)
Первый матч: 2:0.
Трансляция на канале «Футбол 1».

Челси — Порту

«ПСЖ» — «Бавария» (22.00)
Первый матч: 3:2.
Трансляция на «Матч ТВ».

ПСЖ — Бавария

14 апреля

«Боруссия» Д — «Манчестер Сити» (22.00)
Первый матч: 1:2.
Трансляция на «Футбол 1».

Боруссия Д — Манчестер Сити

«Ливерпуль» — «Реал» (22.00)
Первый матч: 1:3.
Трансляция на «Матч ТВ».

Ливерпуль — Реал

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры