«Реал» сыграл вничью с «Ливерпулем» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

«Ливерпуль» и «Реал» сыграли вничью в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча, которая проходила в Англии, завершилась со счетом 0:0.

В первой встрече в Мадриде «Реал» одержал победу со счетом 3:1. Таким образом, по сумме двух матчей испанский клуб прошел в полуфинал. Соперником команды Зинедина Зидана станет лондонский «Челси».

В параллельной встрече «Манчестер Сити» во второй раз обыграл дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:1 и также вышел в полуфинал.

Лига чемпионов

1/4 финала

«Ливерпуль» (Англия) — «Реал» (Испания) — 0:0

«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, Александр-Арнолд, Филлипс, Озан Кабак (Тиагу Алькантара, 60), Милнер (Жота, 60), Вайналдум, Фабинью, Роберту Фирмину (Окслейд-Чемберлен, 82), Салах, Мане (Шачири, 82).

«Реал» (Испания): Куртуа, Начо, Менди, Эдер Милитау, Модрич, Кроос (Одриосола, 72), Каземиру, Вальверде, Бензема, Асенсио (Иско, 82), Винисиус Жуниор (Родригу, 72).

Предупреждения: Робертсон, 25. Каземиру, 25. Филлипс, 59.

Судья: Кайперс (Голландия).

14 апреля. Ливерпуль. Стадион «Энфилд».

Первый матч — 1:3