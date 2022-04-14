Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов
«Реал» сыграет с «Манчестер Сити», а «Ливерпуль» — с «Вильярреалом» в полуфиналах Лиги чемпионов
Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22.
В 1/2 финала турнира «Реал» встретится с «Манчестер Сити», а «Ливерпуль» сыграет с «Вильярреалом».
Первые матчи состоятся 26 и 27 апреля, ответные встречи — 3 и 4 мая. Все игры начнутся в 22.00 по московскому времени.
Финал Лиги чемпионов пройдет на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция) 28 мая.
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