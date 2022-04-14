«Реал» сыграет с «Манчестер Сити», а «Ливерпуль» — с «Вильярреалом» в полуфиналах Лиги чемпионов

Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22.

В 1/2 финала турнира «Реал» встретится с «Манчестер Сити», а «Ливерпуль» сыграет с «Вильярреалом».

Первые матчи состоятся 26 и 27 апреля, ответные встречи — 3 и 4 мая. Все игры начнутся в 22.00 по московскому времени.

Финал Лиги чемпионов пройдет на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция) 28 мая.