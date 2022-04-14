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Симеоне аплодировал падающим игрокам «Манчестер Сити»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Диего Симеоне (справа).
Фото Reuters

«Атлетико» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (0:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Игра прошла в Мадриде.

В концовке встречи игроки английской команды стали затягивать время, что не понравилось главному тренеру «матрасников» Диего Симеоне. Специалист саркастически аплодировал во время каждого падения игроков «Сити».

На 10-й добавленной минуте Симеоне получил желтую карточку. Он за полминуты до истечения добавленного арбитром времени выскочил на поле, чтобы ввязаться в возникшую потасовку.

В первом матче «Манчестер Сити» выиграл с минимальным счетом, поэтому вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Следующим соперником команды Хосепа Гвардьолы будет «Реал», который прошел «Челси».

Диего Симеоне
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ФК Атлетико
ФК Манчестер Сити
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