Симеоне аплодировал падающим игрокам «Манчестер Сити»

«Атлетико» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (0:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Игра прошла в Мадриде.

В концовке встречи игроки английской команды стали затягивать время, что не понравилось главному тренеру «матрасников» Диего Симеоне. Специалист саркастически аплодировал во время каждого падения игроков «Сити».

На 10-й добавленной минуте Симеоне получил желтую карточку. Он за полминуты до истечения добавленного арбитром времени выскочил на поле, чтобы ввязаться в возникшую потасовку.

В первом матче «Манчестер Сити» выиграл с минимальным счетом, поэтому вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Следующим соперником команды Хосепа Гвардьолы будет «Реал», который прошел «Челси».