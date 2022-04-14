«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Атлетико» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Атлетико» (0:0) в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Встреча проходила на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

На 91-й минуте игры красную карточку получил защитник мадридской команды Фелипе.

Напомним, что первый матч прошел на стадионе «Этихад» в Манчестере и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Таким образом, «Манчестер Сити» победил «Атлетико» по итогам двух матчей и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где встретится с «Реалом».