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Заявка «Локомотива» на Лигу чемпионов: Зе Луиш и Джорджевич — в составе

13:05
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий «Локомотива» Зе Луиш заявлен на групповой турнир Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.

Всего в заявке железнодорожников 25 футболистов. Среди них — девять легионеров, в том числе отзаявленный железнодорожниками в премьер-лиге форвард Лука Джорджевич.

Вратари — Гильерме, Савин, Коченков.

Защитники — Живоглядов, Лысцов, Чорлука, Игнатьев, Мурило, Рыбус, Райкович, Сильянов.

Полузащитники — Крыховяк, Миранчук, Жемалетдинов, Тугарев, Иосифов, Куликов, Мухин, Рыбчинский.

Нападающие — Смолов, Эдер, Зе Луиш, Джорджевич, Камано, Лисакович.

«Локомотив» встретится с «Баварией», «Атлетико» и «Зальцбургом». Первый матч вице-чемпион проведет в гостях с австрийским клубом 21 октября, а заключительный в группе — 9 декабря в Мюнхене матчем с действующим победителем Лиги чемпионов.

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