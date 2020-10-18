Греческие арбитры будут работать на матче «Ренна» и «Краснодара»
Грек Тасос Сидиропулос будет главным арбитром матча 1-го тура Лиги чемпионов между «Ренном» и «Краснодаром», сообщает официальный сайт УЕФА. Матч пройдет во Франции, начало — в 22.00.
Помогать ему будут Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис, четвертый арбитр — Яннис Пападопулос. За VAR будут ответственны итальянци Паоло Валери и Фабио Мареска.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.