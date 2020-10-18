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Греческие арбитры будут работать на матче «Ренна» и «Краснодара»

12:32
Реми Кабелла и Вандерсон готовы к групповому турниру. Фото ФК «Краснодар»
Реми Кабелла и Вандерсон готовы к групповому турниру. Фото ФК «Краснодар»
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Грек Тасос Сидиропулос будет главным арбитром матча 1-го тура Лиги чемпионов между «Ренном» и «Краснодаром», сообщает официальный сайт УЕФА. Матч пройдет во Франции, начало — в 22.00.

Помогать ему будут Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис, четвертый арбитр — Яннис Пападопулос. За VAR будут ответственны итальянци Паоло Валери и Фабио Мареска.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. Жеребьевка группового турнира




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