Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс в беседе с «СЭ» высказался о бразильском полузащитнике питерцев Малкоме, который пропустит игру против «Брюгге» в Лиге чемпионов.

— Можно ли сказать, что Малком для «Зенита» также важен, как в свое время Халк?

— Конечно, Малком — очень важный игрок, но прямо сейчас он не настолько важен «Зениту», как Халк во времена его выступлений в Санкт-Петербурге. Я не говорю, что он не так хорош, но сейчас он не является единственным футболистом в команде, кто может создавать опасность у чужих ворот и забивать. Есть Дзюба, есть Азмун, которые легко реализуют свои шансы, появился новый футболист Вендел, он играет как типичный бразилец — умеет создавать моменты. У «Зенита» много квалифицированых игроков, — заявил «СЭ» Ломбертс. (Севастиан Терлецкий)

Помимо травмированного Малкома, матч против бельгийцев пропустит дисквалифицированный защинтик Дуглас Сантос. Игра «Зенит» — «Брюгге» состоится во вторник, 20 октября. Начало — в 19.55 (мск).