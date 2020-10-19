Полузащитник «Брюгге» Ханс Ванакен на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Зенитом».

— Вы были на этом стадионе год назад со сборной Бельгии. Что скажете о нем?

— В прошлом году я не играл здесь, но видел — хороший стадион и хороший матч для нашей сборной. Сейчас будет другая игра. Мы готовы выйти на поле и показать все, что умеем. Это матч против большого европейского клуба. Надо проявлять свои лучшие качества.

— Что вы знаете о сопернике? Какой результат для вас будет хорошим?

— Мы должны показать все, что умеем, играть в свой футбол. Мы приехали за победой. Я люблю побеждать, на меньшее не согласен. (Гоша Чернов)

У «Зенита» не выйдут на поле травмированный полузащитник Малком и дисквалифицированный защитник Дуглас Сантос, а у «Брюгге» вратарь Симон Миньоле, защитник Одило Коссуну и нападающий Михал Крменчик пропустят игру из-за коронавируса.

Матч «Зенит» — «Брюгге» состоится во вторник, 20 октября. Начало встречи — в 19.55 (мск).