Мавинга объяснил, почему нельзя понять объективный уровень «Краснодара» по матчам РПЛ

Бывший полузащитник «Рубина» и «Ренна» Крис Мавинга в интервью официальному сайту французского клуба заявил, что по матчам РПЛ сложно оценивать уровень «Краснодара».

«В РПЛ у команд может быть максимум 8 иностранцев в составе из 25 игроков. Поэтому к этому матчу нельзя подготовиться, посмотрев только игры чемпионата, в составе могут быть изменения в зависимости от турнира. А вот в ответной игре нужно будет принять во внимание климатические условия, которые иногда могут быть жесткими и непривычными для иностранцев», — сказал Мавинга.

Матч 1-го тура Лиги чемпионов «Ренн» — «Краснодар» состоится во вторник, 20 октября. Начало — в 22.00 (мск).

Как стало известно, Кабелла не полетел с командой на выезд из-за сомнительного теста на коронавирус. По этой же причине остался дома и нападающий Евгений Марков. Также не поможет команде главный тренер Мурад Мусаев, у которого ангина.