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Малафеев надеется на победу «Зенита» в матче с «Брюгге»

18:33
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Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился с «СЭ» ожиданиями от матча с «Брюгге» в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

— Не думаю, что матч будет простым для обеих команд, — сказал Малафеев «СЭ. — Отсутствие ведущих игроков скажется на матче, но это возможность резервистов показать себя. В «Зените» есть игроки, которые могут создать опасность возле ворот соперника.

Преимущество на стороне «Зенита» — свое поле все-таки. Будем надеяться на победу российского клуба, — сказал Малафеев. (Константин Колмаков)

У «Зенита» не выйдут на поле травмированный полузащитник Малком и дисквалифицированный защитник Дуглас Сантос, а у «Брюгге» вратарь Симон Миньоле, защитник Одило Коссуну и нападающий Михал Крменчик пропустят игру из-за коронавируса.

Матч «Зенит» — «Брюгге» состоится во вторник, 20 октября. Начало встречи — в 19.55 (мск).

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. Жеребьевка группового турнира




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