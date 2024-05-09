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Сегодня, 05:04

Хоселу: «Я герой? Я ничего об этом не знаю»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Хоселу.
Фото Reuters

Нападающий «Реала» Хоселу прокомментировал победу над «Баварией» (2:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Я герой? Я ничего об этом не знаю. Могу совершенно точно сказать лишь, что я очень счастливый человек! Когда играешь за «Реал» и сравниваешь счет, понимаешь, что все понесутся забивать второй гол, чтобы вырвать победу. Потому что здесь мы должны побеждать.

Конечно, все мечтают о таких вечерах. Но речь идет о готовности. Я думаю, что первый гол стал результатом их усталости. Они оборонялись низким блоком, и нужно это учитывать, потому что такая тактика огранивает ваши перемещения. В итоге реальность превзошла даже самые смелые мои ожидания», — цитирует пресс-служба УЕФА Хоселу.

Мадридская команда выиграла по сумме двух матчей (2:2 и 2:1), поэтому вышла в финал Лиги чемпионов, где встретится с «Боруссией», которая обыграла «ПСЖ». Финал состоится 1 июня на «Уэмбли».

 
Футболисты &laquo;Реала&raquo; празднуют победу над &laquo;Баварией&raquo; в полуфинале Лиги чемпионов. «Реал"ьность 2.0: в футбол играют 22 человека, а побеждает всегда Мадрид. Он — в финале Лиги чемпионов!
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2040503--real-madrid-vs-bayern/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Реал
Хоселу
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