Хоселу: «Я герой? Я ничего об этом не знаю»

Нападающий «Реала» Хоселу прокомментировал победу над «Баварией» (2:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Я герой? Я ничего об этом не знаю. Могу совершенно точно сказать лишь, что я очень счастливый человек! Когда играешь за «Реал» и сравниваешь счет, понимаешь, что все понесутся забивать второй гол, чтобы вырвать победу. Потому что здесь мы должны побеждать.

Конечно, все мечтают о таких вечерах. Но речь идет о готовности. Я думаю, что первый гол стал результатом их усталости. Они оборонялись низким блоком, и нужно это учитывать, потому что такая тактика огранивает ваши перемещения. В итоге реальность превзошла даже самые смелые мои ожидания», — цитирует пресс-служба УЕФА Хоселу.

Мадридская команда выиграла по сумме двух матчей (2:2 и 2:1), поэтому вышла в финал Лиги чемпионов, где встретится с «Боруссией», которая обыграла «ПСЖ». Финал состоится 1 июня на «Уэмбли».