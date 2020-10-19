«Краснодар» продал все билеты на матч Лиги чемпионов с «Челси»

Пресс-служба «Краснодара» сообщает, что все билеты на матч группового турнира Лиги чемпионов с «Челси» (28 октября, Краснодар) проданы.

Встреча пройдет на стадионе «Арена Краснодар», начало — в 20.55 (мск).

В своей группе E «Краснодар» также сыграет с «Ренном» и «Севильей».