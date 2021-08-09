Руй Витория заявил, что пока процесс адаптации в «Спартаке» не завершен

Главный тренер «Спартака» Руй Витория заявил, что пока не готов утверждать, что полностью адаптировался в новой команде.

— Ваша адаптация прошла?

— Такие вопросы не решают по щелчку пальцев. В процессе работы появились нюансы, которые важны. Хотим улучшить ситуацию в точки зрения психологии. Иногда нужно много времени, чтобы команда перестроилась, за месяц такое не решается. Ребята стараются, работают.

Под руководством Руя Витории «Спартак» проиграл три из четырех официальный матчей.