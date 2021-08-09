Зобнин: «Нужно отыгрываться против сильного соперника, но все бывает в футболе»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, в каком состоянии подходит команда к ответному матчу 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против «Бенфики».

— Какое настроение у вас после поражений?

— Мы неудачно начали сезон, настроение, понятно, не самое лучшее, но мы хотим поменять эту ситуацию. Вокруг клуба ходит много разговоров, но мы не должны на это обращать внимание на это.

— Получается не обращать внимание на все?

— Лично у меня — да. Ситуация непростая, нам нужно отыгрываться против сильного соперника, но все бывает в футболе.

— Нужно чудо?

— Не чудо, но везение точно необходимо.

«Бенфика» проведет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Спартака» 10 августа. В первом матче, который состоялся 4 августа в Москве, португальцы одержали победу со счетом 2:0.