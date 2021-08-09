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Зобнин: «Спартак» 10-кратный чемпион предсезонного кубка, но нам это ничего не дает»

19:57
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин дал комментарий перед ответным матчем против «Бенфики» в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов.

— Почему наступил провал по сравнению с предсезонным турниром? 

— Не нужно сравнивать эти истории. Мы 10-кратные чемпионы предсезонного кубка, но нам это ничего не дает. За три игры у нас всего три очка, хотя могло быть больше. С чем это связано? Мелочей не бывает. Где-то разговоры вокруг клуба, плюс новый тренер, к которому нужно привыкнуть, кто-то не в лучшем состоянии. 

— Сколько времени нужно, чтобы привыкнуть к тренеру? 

— Не могу ответить. Вы хотите, чтобы я ответил как Олег Кононов? Мы в процессе. На 80% мы уже завершили адаптацию.

Матч состоится во вторник, 10 августа, на стадионе в Лиссабоне и начнется в 22.00 (мск). В первой игре в Москве со счетом 2:0 победила «Бенфика».

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Максим Алланазаров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: «Спартак» в отборе Лиги чемпионов 2021/2022: жеребьевка, расписание и результаты матчей, новости и обзоры