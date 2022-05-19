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Вендел: «Каждый мечтает сыграть в Лиге чемпионов, а теперь у нас отняли эту мечту»

Полузащитник «Зенита» Вендел отреагировал на отстранение российских клубов от еврокубков
Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Вендел (справа).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Зенита» Вендел в интервью «СЭ» выразил сожаление оттого, что Россия не будет представлена в еврокубках в сезоне-2022/23.

— УЕФА отстранила российские клубы от еврокубков, то есть «Зенит» не сыграет в Лиге чемпионов. Как ты на это отреагировал? Не считаешь это справедливым? — вопрос Венделу.

— Мы все очень расстроились из-за этого, ведь Лига чемпионов — главный клубный турнир в мире, каждый футболист мечтает играть там, а теперь у нас отняли эту мечту. Но нам остается только принять это и работать с удвоенной силой, чтобы в следующем сезоне вновь попасть туда и надеяться, что российские клубы допустят до участия.

Вендел во&nbsp;время празднование чемпионства &laquo;Зенита&raquo;. Вендел: «У нас отняли мечту, отобрав Лигу чемпионов. Но я никуда не уйду из «Зенита»

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от всех турниров. Из-за этого сборная России не смогла сыграть в стыковых матчах ЧМ-2022, а «Спартак» был исключен из плей-офф Лиги Европы. Кроме того, зарубежным футболистам в России разрешили в одностороннем порядке расторгать соглашения с клубами.

2 мая УЕФА объявил, что в сезоне-2022/23 в еврокубках не будет представителей России.

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Лига чемпионов УЕФА
РПЛ
ФК Зенит
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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