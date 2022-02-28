ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от всех турниров

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных соревнованиях, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официальный пресс-релиз.

Мужская сборная России должна была 24 марта в Москве сыграть с командой Польши в полуфинале стыкового турнира за выход в финальную часть чемпионата мира 2022 года в Катаре. В другом полуфинале встретятся сборные Швеции и Чехии. Победитель турнира выйдет на чемпионат мира, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре. Женская сборная России должна была принять участие в чемпионате Европы, который состоится с 6 по 31 июля в Англии.