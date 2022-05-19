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Вендел: «У нас отняли мечту, отобрав Лигу чемпионов. Но я никуда не уйду из «Зенита»

Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Вендел во время празднование чемпионства «Зенита».
Фото ФК «Зенит»
Вендел.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Вендел против Дениса Макарова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Вендел.
Фото ФК «Зенит»
Вендел.
Фото ФК «Зенит»
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Один из лидеров золотой петербургской команды Вендел рассказал «СЭ» о праздновании чемпионства и своем будущем.

После «Краснодара» понял, что победим

— Ты во второй раз стал чемпионом России. Чем для тебя этот титул отличается от предыдущего?

— Для меня эти титулы не отличаются друг от друга — это трофей, это выполненная цель на сезон, это большая радость и гордость.

— Кому посвящаешь победу?

— Моей маме и сыну — все, что я делаю на поле, я делаю ради них.

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— Какой момент сезона — ключевой для тебя?

— Думаю, каждый матч был ключевым. Мы с самого старта были сфокусированы на главной задаче, старались не терять концентрации и работали на полную — все это было необходимо, чтобы финишировать первыми.

— В какой момент ты понял, что «Зенит» уже не упустит чемпионства?

— После победы в Краснодаре (3:1). Мы провели хорошую игру, набрали три очка, оторвались от преследователей, и с финальным свистком я понял, что титул — наш.

— Был ли момент, когда ты хотя бы чуть-чуть заволновался, что «Зенит» может не взять золотые медали?

— Нет! Потому что я видел, как усердно работает вся команда, чтобы достичь своей цели. И итоговая победа стала результатом этого общего труда. Ничто не волновало нас, мы уверенно шли к чемпионству.

Вендел. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Вендел.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Очень нравится «Оп, давай-давай»

— В этом сезоне было тяжелее выиграть, чем в прошлом?

— Нет, я бы не сказал. Золото вообще не дается легко — так было и в прошлом году, и в этом. И в следующем будет так же — сложная борьба с сильными соперниками. И, как я уже сказал, если мы будем столь же мотивированы и сконцентрированы, то через год вновь поднимем над головой этот трофей.

— В раздевалке после победы над «Локомотивом» ты был звездой — танцевал на столе с кубком. Ты всегда так позитивен в раздевалке?

— Я всегда на позитиве, всегда счастье и радость внутри. Особенно в такие моменты!

Футболисты &laquo;Зенита&raquo; Вендел, Далер Кузяев и&nbsp;Алексей Сутормин танцуют на&nbsp;столе в&nbsp;раздевалке. Вендел танцует на столе, Сутормин обливает всех шампанским, Дзюба стоит в сторонке. Чемпионская раздевалка «Зенита»

— Ты еще пытался петь русские песни, которые включали в раздевалке. Какая из русских песен твоя любимая?

— Я не помню их названий, но те, что часто слышу и которые остаются в голове, пытаюсь повторять по словам. Например, «Оп, давай-давай», которую мы вместе с болельщиками пели на стадионе — вот она мне очень нравится.

— Хотя бы примерно понимаешь, о чем эти песни?

— С «давай-давай» все ясно, но про остальные понятия не имею, ха-ха!

— Ты как-то признался, что тебе нравится гимн «Зенита». Знаешь его слова?

— Что-то знаю, но спеть его точно не смогу.

Вендел против Дениса Макарова. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Вендел против Дениса Макарова.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Мотивация с каждым годом выше

— Как ты себе объясняешь причины тотального доминирования «Зенита»?

— Победа приходит к тем, кто жертвует всем ради нее, кто каждую неделю на тренировках отдает всего себя, чтобы в день матча выйти на поле и набрать три очка. С каждым годом мотивация «Зенита» побеждать становится все выше — и в следующем сезоне мы сделаем все, чтобы опять повторить этот успех.

— Есть мнение, что «Зенит» выигрывает благодаря тому, что у него самый сильный состав в лиге. На твой взгляд, это главная причина этих побед?

— Главная причина — командная работа. Мы действуем как единое целое, прекрасно понимаем друг друга на поле. Одной силой состава в футболе ничего не добиться.

— В чем эволюционировал «Зенит» за этот год?

— Мы стали еще сильнее ментально, еще лучше отладили тактические взаимодействия. И прибавили в борьбе, в неуступчивости.

Вендел. Фото ФК «Зенит»
Вендел.
Фото ФК «Зенит»

Кому не хочется выиграть 10 титулов подряд?

— Тактически «Зенит» стал разнообразнее. Это повлияло на успех?

— Безусловно. Мы всегда стремимся к тому, чтобы повышать качество командной игры.

— А ты лично в чем прибавил за этот сезон?

— В прошлом сезоне я играл меньше — все-таки потребовалось какое-то время, чтобы освоиться в новой стране. Но сейчас я чувствую, что полностью адаптировался к российскому футболу, и, думаю, в этом сезоне уже показывал на поле то, на что действительно способен. Обещаю — в следующем буду демонстрировать это еще ярче, чтобы помочь «Зениту» опять стать чемпионом.

— «Зенит» стал часто играть в три центральных защитника. Как меняется твоя роль при такой тактике? Есть ли для тебя разница?

— Нет, я не чувствую для себя особенной разницы — так же действую в центре поля и участвую в развитии атак, доставляя мяч к штрафной и в штрафную соперника.

— Год назад ты говорил, что твой лучший матч в «Зените» — с ЦСКА в марте 2021-го. Какой матч этого сезона ты считаешь лучшим для себя?

— Домашнюю игру против «Динамо», когда мы выиграли 4:1, а я забил один из голов.

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— Какие вообще критерии хорошего матча для игрока, у которого основная задача — не забивать голы и не отбивать мячи?

— Я всегда доволен, если на протяжении всех 90 минут сохраняю концентрацию и холодную голову и помогаю команде своими действиями. Стараюсь, чтобы так было в каждой игре, потому что занимаюсь самым любимым делом в жизни.

— Алексей Сутормин сказал, что «Зенит» делает все, чтобы быть похожим на «Баварию». Ты видишь схожие черты между этими клубами?

— Ну а кто не хочет быть бессменным футбольным лидером на протяжении многих лет? Кому не хочется завоевать 10 чемпионств подряд, кто не мечтает об этом? Для этого мы и трудимся на тренировках.

— Ты видишь конкурентов в будущем? Способен ли «Зенит» тоже выиграть 10 титулов подряд, как «Бавария»?

— В России много сильных клубов — «Динамо», «Локомотив», «Краснодар», «Спартак». Но, как я уже сказал, если мы сохраним нашу нацеленность на победу в каждом матче и концентрацию на конечной цели, нас никто не остановит.

Вендел. Фото ФК «Зенит»
Вендел.
Фото ФК «Зенит»

Обидно, что не сыграем с «Барселоной» или «Реалом»

— Еще о будущем. УЕФА отстранил российские клубы от еврокубков, то есть «Зенит» не сыграет в Лиге чемпионов. Как ты на это отреагировал?

— Мы все очень расстроились из-за этого, ведь Лига чемпионов — главный клубный турнир в мире, каждый футболист мечтает играть там, а теперь у нас отняли эту мечту. Но нам остается только принять это и работать с удвоенной силой, чтобы в следующем сезоне вновь попасть туда и надеяться, что российские клубы допустят до участия.

— Многие болельщики боятся, что из-за отстранения от еврокубков «Зенит» покинут легионеры. Для тебя или для других бразильцев это может стать причиной для ухода?

— Я никуда не уйду из «Зенита», это точно. Съезжу в отпуск в Бразилию, наберусь сил — и вернусь в Петербург готовиться к следующему сезону.

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— То есть ты будешь играть в «Зените» в следующем сезоне?

— Да.

— А что говорят твои родные и друзья из Бразилии по поводу ситуации вокруг России? Ловрена, например, на родине призывают уйти из «Зенита». А на бразильцев нет давления?

— Как и любой родитель, моя мама в принципе всегда беспокоится обо мне, особенно когда я живу и играю далеко от дома. Но никакого давления я не чувствую, все спокойно.

— Как ты думаешь, уровень РПЛ упадет из-за отсутствия международных матчей?

— Может быть, да, может быть, нет. Обидно остаться без возможности сыграть против «Барселоны» или «Реала», но ничего не поделаешь. Как я уже сказал, надо работать и вновь становиться чемпионами, чтобы, возможно, через один сезон вернуться в еврокубки.

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— У тебя нет опасений, что из-за отсутствия еврокубков в Европе и в сборной Бразилии перестанут следить за тобой?

— Каждый футболист мечтает выступать в национальной сборной, и я не исключение. Если играть важную роль в своем клубе и отдавать всего себя на сто процентов, рано или поздно есть шанс получить туда вызов. Конечно, Лига чемпионов очень помогает в этом, но я верю, что упорный труд однажды подарит мне такую возможность.

— Весной ты летал домой. Как добирался и как возвращался? Были сложности с этим?

— Нет, никаких сложностей, все прошло спокойно.

— Твой контракт с «Зенитом» действует еще три года. Какие у тебя цели на оставшиеся три года?

— Выиграть как можно больше трофеев и подписать новый контракт с «Зенитом».

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
РПЛ
ФК Зенит
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2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
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 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
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