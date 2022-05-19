Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 06:36

Миятович: «У кого еще есть восемь четырехкратных победителей Лиги чемпионов? Не думаю, что «Ливерпуль» лучше «Реала»

Миятович считает, что у «Ливерпуля» нет преимущества над «Реалом»
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший нападающий «Реала» Предраг Миятович поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

Матч «Реал» — «Ливерпуль» состоится 28 мая. Встреча пройдет на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени, пригороде столицы Франции Парижа. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

«У кого еще есть восемь четырехкратных победителей Лиги чемпионов? Не думаю, что «Ливерпуль» лучше «Реала». Очень сложно повторить то, что сделали мадридцы. Ни у кого нет настолько совершенной команды, как у них», — приводит слова Миятовича Marca.

Источник: https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2022/05/18/62841c9146163f0f388b459b.html
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Реал
Предраг Миятович
2
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Топ-10 мест, куда можно поехать отдыхать летом 2022 года
Продав «Челси» за $5 млрд, Абрамович не получил ни цента
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вендел: «Каждый мечтает сыграть в Лиге чемпионов, а теперь у нас отняли эту мечту»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости