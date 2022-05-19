Миятович: «У кого еще есть восемь четырехкратных победителей Лиги чемпионов? Не думаю, что «Ливерпуль» лучше «Реала»

Миятович считает, что у «Ливерпуля» нет преимущества над «Реалом»

Бывший нападающий «Реала» Предраг Миятович поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

Матч «Реал» — «Ливерпуль» состоится 28 мая. Встреча пройдет на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени, пригороде столицы Франции Парижа. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

«У кого еще есть восемь четырехкратных победителей Лиги чемпионов? Не думаю, что «Ливерпуль» лучше «Реала». Очень сложно повторить то, что сделали мадридцы. Ни у кого нет настолько совершенной команды, как у них», — приводит слова Миятовича Marca.