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15 мая, 23:53

Анчелотти о составе на финал ЛЧ: «Возможно, Родриго и Вальверде выйдут в старте»

Анчелотти высказался о возможном составе «Реала» на финал Лиги чемпионов
Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о задачах команды на финал Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

«Возможно, Родриго и Вальверде сыграют в старте против «Ливерпуля». Может быть, да, а может быть и нет, но они будут играть. Вальверде должен чаще бить по воротам. Это его качество, которое он мало использовал в предыдущих играх. Когда у вас есть Начо, у вас всегда возникают сомнения по составу на каждый матч. В «Реале» могут сыграть не только 11 футболистов», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

Финал Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» пройдет 28 мая во Франции на стадионе «Стад де Франс».

В полуфинале турнира мадридская команда обыграла «Манчестер Сити» со счетом 6:5 по сумме двух матчей, а «Ливерпуль» выбил «Вильярреал» (5:2 по сумме двух матчей).

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/real-madrid/20220515/1001805854/ancelotti-rodrygo-valverde-titulares-paris.html
Карло Анчелотти
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