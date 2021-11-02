Нагельсманн сможет присутствовать на скамейке «Баварии» в матче против «Бенфики»
Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн вернулся к работе с командой после перенесенного коронавируса, сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.
Нагельсманн сможет руководить командой в игре четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики», которая состоится 2 ноября.
20 октября Нагельсманн пропустил матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики» (4:0). На следующий день в команде сообщили, что тест специалиста на коронавирус дал положительный результат.
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