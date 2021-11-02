«Ювентус» назвал заявку на матч с «Зенитом» в Лиге чемпионов
«Ювентус» назвал заявку на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».
Встреча «Ювентуса» с «Зенитом» состоится сегодня, 2 ноября, в Турине. Начало игры — в 23:00 по московскому времени.
После трех туров группового этапа Лиги чемпионов туринская команда набрала девять очков и расположилась на первом месте в турнирной таблице группы H. Питерцы с тремя баллами идут на третьей позиции.
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